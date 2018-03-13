Первый вице-премьер Игорь Шувалов отказался комментировать свои доходы.

Это следует из видео, опубликованном в группе «Команда Навального. Архангельск». На встрече со студентами Северного государственнного медуниверситета Шувалова спросили не стыдно ли ему за свои «незадекларированные доходы». Чиновник сказал, что все его имущество легализовано, а самом вопросе усмотрел попытку провокации. Первый вице-премьер отказался комментировать расследования ФБК и заявил, что быть богатым не стыдно». «Быть богатым стыдно тогда, когда ты забываешь про бедных», — заключил вице-премьер.