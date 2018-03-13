Первый вице-премьер Игорь Шувалов отказался комментировать свои доходы.
Это следует из видео, опубликованном в группе «Команда Навального. Архангельск». На встрече со студентами Северного государственнного медуниверситета Шувалова спросили не стыдно ли ему за свои «незадекларированные доходы». Чиновник сказал, что все его имущество легализовано, а самом вопросе усмотрел попытку провокации. Первый вице-премьер отказался комментировать расследования ФБК и заявил, что быть богатым не стыдно». «Быть богатым стыдно тогда, когда ты забываешь про бедных», — заключил вице-премьер.
Комментарии3
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sim202_ 13 марта 2018 | 03:15
А над однокомнатными квартирами россиян при этом не забыл посмеяться?
zemljanka 13 марта 2018 | 03:33
sim202_: По умолчанию ...
perevozchik62 13 марта 2018 | 03:18
Вот урод ....
Что же ему не стыдно, что 90% ДАРАГИХ РАССИЯН живут за чертой бедности ?