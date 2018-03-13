Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что отравление Сергея Скрипаля связано с Россией.
При этом, как отмечает Блумберг, ему неизвестно, причастно ли к этому российское правительство. По утверждению Тиллерсона, вещество, которым был отравлен Скрипаль, «очевидно пришло из России». Он также предупредил, что это нападение «повлечет за собой ответную реакцию». «От Украины до Сирии, а теперь и до Великобритании, Россия продолжает быть безответственной силой, несущей нестабильность миру», — отметил американский госсекретарь.
Комментарии4
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prof57 13 марта 2018 | 03:21
Отравляющее вещество было разработано в Портон Дауне. Этот стиль отравления на 100% чисто английский стиль провокации и убийства.
perevozchik62 13 марта 2018 | 03:22
Следующий Родченков. Тут и ФБР бессильны.
minerr 13 марта 2018 | 03:25
Зато есть такая страна, которая от Ирака и Ливии до печенек и снайперов на Майдане несет миру стабильность. Кстати, Рекс не помнит что самые большие запасы химоружия в мире находятся именно в его стране.
perevozchik62 13 марта 2018 | 03:33
minerr: Ошипка , товарищ.
Самые большие запасы химоружия находятся в г. Чапаевске.
Американцы даже денег дали , чтоб мы это утилизировали...
Повелись как дети.