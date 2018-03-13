Великобритания потребовала от России разъяснений по инциденту с отравлением Сергея Скрипаля.
Посла России в Лондоне Александра Яковенко накануне вызвали в Форин офис и потребовал в течение суток дать ответ о версии отравления бывшего полковника ГРУ. Наиболее вероятным Великобритания считает причастность России, но не исключено, что нервно-паралитическое вещество российского происхождения могло быть похищено. Как заявила в парламенте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, России предложено ответить, какая из двух возможных версий верная. Мэй также сказала, что Великобритания сегодня объявит о возможных ответных мерах. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала выступление Мэй «цирковым шоу» и призвала Великобританию раскрыть, чем закончились расследования смертей Александра Литвиненко и Бориса Березовского.
Комментарии5
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danko_pidla 13 марта 2018 | 03:21
По рогам ей захотелось, этой британской выскочки.
beautyqueen 13 марта 2018 | 03:30
danko_pidla: Вы все-таки не забывайте, что Великобритания - член НАТО, да и у самой страны ВВП почти вдвое больше, чем ВВП России.
pravdoiskatel 13 марта 2018 | 03:22
Сейчас начнется игра в прятки от лавровского МИДа. Сначала "понятия не имеем", потом "слышали, но это не русские", потом "русские, но не мы", потом "мы, но не нарочно, так получилось", потом "мы, но имеем право, потому мы самые крутые пацаны"....
danko_pidla 13 марта 2018 | 03:29
pravdoiskatel: артур заклинатель дур.
tks 13 марта 2018 | 03:29
Магистральные и универсальные суперверсии МИД РФ:
1. ИХТАМНЕТ
2. НЕТИХТАМ
3. ТАМИХНЕТ