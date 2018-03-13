Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе.
В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергея Симоненко. По сведениям портала 47news.ru, 7 марта две подчиненные Симоненко написали на него заявления о сексуальном насилии. Симоненко, в свою очередь, назвал это оговором и местью сотрудниц, которых он якобы собирался уволить за профнепригодность.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
semia 13 марта 2018 | 02:35
Конечно,жертвы сами виноваты.Одевались не так,не так смотрели.Не нравится,пусть увольняются.Слуцкий подтвердит(володин тоже)
pmasel 13 марта 2018 | 03:10
На волне нынешнего хайпа может прокатить. Начальники! Напрягайте память! А вдруг за вами какие мелкие грешки водятся? Может кого по лобку или опе гладили? А за нитучко дернут, а там скелеты из шкафа начнут вываливаться. Машины-дачи-недвижимость купленные не понятно на какие заработки. ;-)
i_one_off 13 марта 2018 | 02:43
"Бабе сорок пять - она ягодка опять".
Начальник за 50 - всё тот ещё кобель.
an23 13 марта 2018 | 02:47
Сразу две? МОЛОДЕЦ!!!