Калининградские следователи проверяют информацию о двойном изнасиловании на корпоративе.

В преступлении подозревают 51-летнего замначальника областного управления Федеральной службы судебных приставов Сергея Симоненко. По сведениям портала 47news.ru, 7 марта две подчиненные Симоненко написали на него заявления о сексуальном насилии. Симоненко, в свою очередь, назвал это оговором и местью сотрудниц, которых он якобы собирался уволить за профнепригодность.