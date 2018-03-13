Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на  продление ареста гражданину Норвегии Фруде Бергу.

Он обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он отправлял по почте завербованным россиянам деньги и задания по сбору военных секретов. Берг был задержан 5 декабря прошлого года в Москве. Он все обвинения отвергает и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло.