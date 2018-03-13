Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на продление ареста гражданину Норвегии Фруде Бергу.
Он обвиняется в шпионаже. По версии следствия, он отправлял по почте завербованным россиянам деньги и задания по сбору военных секретов. Берг был задержан 5 декабря прошлого года в Москве. Он все обвинения отвергает и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло.
Комментарии1
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ka_mate 13 марта 2018 | 02:55
Какая то муть.