В Конгрессе США не нашли доказательств сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией.
К такому выводу пришел Комитет по разведке палаты представителей. Конгрессмен Майк Конуэй заявил изданию The Hill, что максимум, о чем может идти речь, это неуместные встречи и не очень верные оценки. Как передает CNN, конгрессмены прекращают свое годовое расследование.
Комментарии12
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navsegda 13 марта 2018 | 02:17
Ну вот , а вата на пиндосов гонит , мол спят и видят как бэ рассеюшку унизить , вот не нужны вы им на фиг , не интересны , лечите паранойю
zemljanka 13 марта 2018 | 02:48
Вот и Ремчуков сказал, что лилипутин всех напугал, американцы роют бункеры.
zemljanka 13 марта 2018 | 02:50
Полный абзац на планете.
Темные времена. Фильм про Черчилля.
Лыко в строку.
danko_pidla 13 марта 2018 | 03:14
navsegda: хоклокастрюля навсегда.
begly_ 13 марта 2018 | 03:19
danko_pidla:
От закроют Эхо, а тебе выдадут кожаную куртку и ливарвер...
Только ты не забывай меня и на ФБ пиши, как вы котов душили душили, душили душили... Я ж скучать буду!
danko_pidla 13 марта 2018 | 03:27
begly_: у тебя уже видно голова сильно поехала. Не кури марихуану и сними кастрюлю. Извиняюсь, ты свой бред перечитай и переведи мне на русский язык с украинского возможно.
ara_1 13 марта 2018 | 02:26
Бедные обамыши. Кирдык легенде... А тут еще новость про Сюзан Райс, что она знала про путинские потуги вмешаться, но приказала, буквально(!), начальнику кибербезопасности Белого Дома ничего не предпринимать, чтобы не "вынуждать Обаму реагировать"..
Мля, трудное времечко у обамышей. Да и у ваты тоже.
begly_ 13 марта 2018 | 03:09
ara_1:
Думается, что у всех россиян настают совсем нелегкие времена и их сейчас начнут по правдишному гнобить, уже без оглядки на окружающий мир., а это прискорбно..
zemljanka 13 марта 2018 | 03:19
Кашин сегодня советовал не говор ть по-русски в Англии. На всякий...
ovrag 13 марта 2018 | 03:10
Нашли сто процентов, но из высших политических соображений решили не предавать это публичной огласке. Отстранять Трампа от власти сейчас не рационально. Издержек этого политического шага будет гораздо больше, чем бенефитов. Даниеэль Фрид говорил (один из непримиримых 'Ястребов"), что Мюллер нашел очень правильную дипломатичную дорожу, отводя Трампа от скандала, но при этом не снимая вину с Кремля за вмешательство во внутренние дела Америки.
zemljanka 13 марта 2018 | 03:22
Вот и против Гитлера один Черчилль воевал. Целый год.
Фильм "Темные времена" - вовремя.
zemljanka 13 марта 2018 | 03:25
А сука американская - даже евреев не принимала...
Отсиживалась. В кустах.