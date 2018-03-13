В  Конгрессе США не нашли доказательств сговора между избирательной кампанией Трампа и Россией.

К такому выводу пришел Комитет по разведке палаты представителей. Конгрессмен Майк Конуэй заявил изданию The Hill, что максимум, о чем может идти речь, это неуместные встречи и не очень верные оценки. Как передает CNN, конгрессмены прекращают свое годовое расследование.