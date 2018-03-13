Глава МВД Великобритании Амбер Радд проведет сегодня экстренное совещание членов правительства.
В центре внимания, как передает РИА, будет ход расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Это будет уже пятая встреча высокопоставленных британских руководителей, посвященная инциденту в Солсбери. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля и потребовала от Москвы с сегодняшнему дню представить официальные разъяснения. В российском МИДе заявление Мэй назвали «цирковым шоу в британском парламенте».
Комментарии16
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navsegda 13 марта 2018 | 02:23
Кто-то решил подёргать британского льва за усы , плохо закончится
zemljanka 13 марта 2018 | 02:38
Никаких последствий.
zemljanka 13 марта 2018 | 02:40
А то - новичка на всех хватит.
Да и Черчилля на горизонте не видать...
Обидный факт.
danko_pidla 13 марта 2018 | 02:54
navsegda: послать надо бредовую бабу и все дела. Давно видно по рогам не получала. пусть тебя заяйца подергают.
r88w556xl4 13 марта 2018 | 02:59
zemljanka: А в русофобскую балду не приходит мысль, что отравление - провокация спецслужб Британии?
snips 13 марта 2018 | 03:27
r88w556xl4: в паспорт посмотри там нет слова русский не льсти себе кацап
nanaryfive 13 марта 2018 | 03:09
navsegda: Да какой это лев? Так облезлая кошка. Как может это закончиться? Неужели всех сбежавших российских воров олигархов в темзе утопят? )))
mike_v 13 марта 2018 | 02:24
МИДу смеяться легче, чем процести свое расследование и развеять обвинения в терроризме. За что мы им платим зарплату?
nikvol 13 марта 2018 | 02:43
mike_v: Нашему МИДу больше заняться нечем, только развеивать бредни врагов.
antiputin_antifa 13 марта 2018 | 02:27
Международный террорист Путин должен ответить перед Международным трибуналом !
nikvol 13 марта 2018 | 02:47
antiputin_antifa: Какие проблемы - всего-то и нужно победить Россию, оккупировать и - вуаля! - проводите свой трибунал.
alex362 13 марта 2018 | 02:56
nikvol: Зачем оккупировать? Огородить лепрозорий колючей проволокой, и хватит
minerr 13 марта 2018 | 03:00
alex362: Так окружай. Слазь с дивана и вперед.
pmasel 13 марта 2018 | 03:02
всего-то и нужно победить Россию
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Вы там что, мультиков про путинские ракеты пересмотрели?
antiputin_antifa 13 марта 2018 | 02:33
Путин совершил акт военной агрессии против мирных жителей Великобритании на территории Великобритании.
s47 13 марта 2018 | 02:52
Пять заседаний!!!! Похоже им там делать нечего. Россия главный враг - заседают только на эту тему. Не хочет вписываться в глобалистский проект