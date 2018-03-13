Глава МВД Великобритании Амбер Радд проведет сегодня экстренное совещание членов правительства.

В центре внимания, как передает РИА, будет ход расследования отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Это будет уже пятая встреча высокопоставленных британских руководителей, посвященная инциденту в Солсбери. Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля и потребовала от Москвы с сегодняшнему дню представить официальные разъяснения. В российском МИДе заявление Мэй назвали «цирковым шоу в британском парламенте».