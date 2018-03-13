В Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Гренинг, известный как «бухгалтер Освенцима».
Как пишет Spiegel, смерть наступила в больнице 9 марта. Причина не уточняется. В 2015 году Гренинга признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тыс. заключенных Освенцима и приговорили к четырем годам заключения.
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angmarsky 13 марта 2018 | 01:20
Интересно, что вот тут можно писать правду об умершем, а в комментах к новости про Табакова почему-то нельзя...
salut__521 13 марта 2018 | 01:20
А в России живёт Вова путин, больше известный как взрыватель Москвы, утопитель Курска и отравитель Норд-Оста. Так что практически баш на баш...