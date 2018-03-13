Корреспондент «Радио Свободы» Дарья Комарова рассказала о домогательствах депутата Госдумы Станислава Говорухина
. У себя в ФБ она пишет, что инцидент произошел в 2012 году в Чебоксарах, куда Говорухин приехал в рамках предвыборной компании. Комарова утверждает, что в ходе интервью Говорухин предложил ей провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и походить возле него. Журналистка ответила отказом, на что Говорухин заявил, что интервью давать не будет.
Комментарии3
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starok 13 марта 2018 | 01:17
Предложение снять колготки -это не домогательство! Может он дырку на них заметил и решил заштопать.
fenixptero Сергей Безмолов 13 марта 2018 | 01:24
Простите, это уже не домогательство, а предложение взаимо выгодной сделки в сфере проституции.
salut__521 13 марта 2018 | 01:28
Ну вот и до заслуженного народного маразматика киноиндустрии добрались... Ну поделом. Не лезь в гадюшник, там гадов без тебя хватает.