В Санкт-Петербурге задержали пятерых активистов местного штаба Алексея Навального.
Предположительно, действия власти связаны с прошедшей 11 марта акцией «Звон цепей». Сторонников оппозиционного политика задерживали в разных частях города и доставляли в один отдел полиции. По информации ОВД-Инфо, на всех задержанных составили протоколы о нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
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