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01:05, 13 марта 2018

В Москве задержали семерых активистов движения «14%».

На Триумфальной площади они выступили с  заявлением против переизбрания Владимира Путина президентом. Участники акции процитировали высказывания о выборах и демократии писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, Авраама Линкольна и  Михаила Горбачева. После этого к ним подошли члены движения SERB, в том числе Игорь Брумель. Как сообщил ОВД-ИНФО дин из участников акции Валерий Надеждин, именно Брумель указывал полицейским, кого следует задержать. Задержанных доставили в отдел полиции по Тверскому району. Один из активистов Денис Стяжкин опубликовал видео с акции и задержания.

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kaplan911 13 марта 2018 | 01:23

Похвально.
Полиция на службе СЕРБа.

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