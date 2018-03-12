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22:25, 12 марта 2018

Тереза Мэй потребовала официальных разъяснений России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства. Она заявила о «высокой вероятности» ответственности Москвы за инцидент. По словам британского премьера, отравление Скрипаля было либо «прямым» действием России, либо Москва утратила контроль над веществом, обладающим «катастрофическим потенциалом».

Комментарии

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captain_ 13 марта 2018 | 01:15

Русские, куда вы на Англию лезете?

Когда вы ещё соломой жопу вытирали, они уже в университетах учились и мир вертели. У вас две страны в говно успели развалиться, а у них за это время королева даже не простудилась.

Покайтесь перед людьми, пока не поздно...

danko_pidla 13 марта 2018 | 01:19

captain_: вешайся.

zemljanka 13 марта 2018 | 01:24

Спецы обеспечивают победу российской сборной по футболу.

danko_pidla 13 марта 2018 | 01:25

zemljanka: заройся тупоголовая.

r88w556xl4 13 марта 2018 | 01:26

"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят"
Геббельс.

Мэй нога в ногу идёт по стопам фашистского пропагандиста.

riots 13 марта 2018 | 01:18

Видимо Россия будет чемпионом мира по футболу 2018.

idruker 13 марта 2018 | 01:26

riots: Не будет. С путинским везением даже если будет соревноваться в одиночку - все равно займет последнее место.

kaplan911 13 марта 2018 | 01:21

Непруха пошла у главчекиста. Куда ни кинь - повсюду клин.
В отставку близкое окружение......не пускает.
В Гаагу, которая впереди маячит, ой как не хочется.
Если не выберут - крымздец.

zemljanka 13 марта 2018 | 01:28

kaplan911: kaplan911: Обеспечили.
Переназначение.
Выбирают - куда ударят, после победы на ЧМ - 2018.

r88w556xl4 13 марта 2018 | 01:28

kaplan911: Какая Гаага, служивый? Гогочут тут местные тролли: гаага-гаага, не соображая, что Россия вообще находится вне юрисдикции Гаагского суда.

hi_kitty 13 марта 2018 | 01:26

расеяны спецы по поставкам различных видов газа в европы: натурального, нервно-паралитического и пердячего...

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