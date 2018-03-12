Тереза Мэй потребовала официальных разъяснений России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства. Она заявила о «высокой вероятности» ответственности Москвы за инцидент. По словам британского премьера, отравление Скрипаля было либо «прямым» действием России, либо Москва утратила контроль над веществом, обладающим «катастрофическим потенциалом».