Тереза Мэй потребовала официальных разъяснений России в связи с отравлением Сергея Скрипаля.
По словам премьер-министра Британии, бывший сотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом российского производства. Она заявила о «высокой вероятности» ответственности Москвы за инцидент. По словам британского премьера, отравление Скрипаля было либо «прямым» действием России, либо Москва утратила контроль над веществом, обладающим «катастрофическим потенциалом».
Комментарии11
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captain_ 13 марта 2018 | 01:15
Русские, куда вы на Англию лезете?
Когда вы ещё соломой жопу вытирали, они уже в университетах учились и мир вертели. У вас две страны в говно успели развалиться, а у них за это время королева даже не простудилась.
Покайтесь перед людьми, пока не поздно...
danko_pidla 13 марта 2018 | 01:19
captain_: вешайся.
zemljanka 13 марта 2018 | 01:24
Спецы обеспечивают победу российской сборной по футболу.
danko_pidla 13 марта 2018 | 01:25
zemljanka: заройся тупоголовая.
r88w556xl4 13 марта 2018 | 01:26
"Чем больше ложь, тем скорее в нее поверят"
Геббельс.
Мэй нога в ногу идёт по стопам фашистского пропагандиста.
riots 13 марта 2018 | 01:18
Видимо Россия будет чемпионом мира по футболу 2018.
idruker 13 марта 2018 | 01:26
riots: Не будет. С путинским везением даже если будет соревноваться в одиночку - все равно займет последнее место.
kaplan911 13 марта 2018 | 01:21
Непруха пошла у главчекиста. Куда ни кинь - повсюду клин.
В отставку близкое окружение......не пускает.
В Гаагу, которая впереди маячит, ой как не хочется.
Если не выберут - крымздец.
zemljanka 13 марта 2018 | 01:28
kaplan911: kaplan911: Обеспечили.
Переназначение.
Выбирают - куда ударят, после победы на ЧМ - 2018.
r88w556xl4 13 марта 2018 | 01:28
kaplan911: Какая Гаага, служивый? Гогочут тут местные тролли: гаага-гаага, не соображая, что Россия вообще находится вне юрисдикции Гаагского суда.
hi_kitty 13 марта 2018 | 01:26
расеяны спецы по поставкам различных видов газа в европы: натурального, нервно-паралитического и пердячего...