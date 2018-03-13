Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Олега Табакова

Прощание с Олегом Табаковым назначено на 15 марта. Церемония пройдет в МХТ имени Чехова.

Сегодня артист скончался после продолжительной болезни на 83-м году жизни.

Тем временем, телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти народного артиста СССР. Сегодня вечером и в ночь на вторник выйдут программы, в которых участвовал артист и будут показаны фильмы с Табаковым. Изменения в сетку вещания внесла и наша радиостанция: повтор эфира с участием артиста – сегодня на «Эхе Москвы», после десяти вечера.