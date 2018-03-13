Сегодня, за пять дней до выборов президента, в России вступает в силу ряд запретов
С сегодняшнего дня запрещается публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов голосования и иные исследования, связанные с выборами. Ограничение распространяется и на размещение опросов в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая интернет).
Действует запрет и в день голосования. Роскомнадзор предупреждает, что для нарушителей предусмотрена административная ответственность.
Отметим, что нынешняя президентская компания проходит без крупнейшей независимой социологической службы «Левада-центра». Это связано с тем, что в 2016 году организацию признали иностранным агентом. Согласно законодательству, находясь в этом статусе проводить соцопросы о выборах можно, но нельзя публиковать их результаты после старта компании. В итоге вся социология оказалась в руках ФОМ и ВЦИОМ, основным заказчиком которых является государство.
Выборы Президента России пройдут 18 марта.
Комментарии18
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begly_ 13 марта 2018 | 00:11
Выборы какого президента?, нынешнего?
master_analitik 13 марта 2018 | 00:31
begly_:
Путин - самый грамотный политик в мире, так как он опирается на опыт наших великих предков, в частности на Кутузова и Сталина. И тот и другой допустили врагов России к самой Москве, отдали чисто русские земли на Украине, в Молдавии, Польше и Прибалтике, и тем самым растянули коммуникации противника. А содержание оккупированных территорий стоит немалых ресурсов и большого количества людей. Путин тоже растянул коммуникации противника, который сейчас вынужден кормить и всячески поддерживать нахлебников из Прибалтики, Польши, Молдавии, Грузии и Цэевропы, а это не так просто. И сейчас когда страны Запада уже устали кормить нахлебников и засранцев, Путин смог создать новейшее оружие на сэкономленные деньги, так как нахлебники и засранцы как пиявки на теле пролетариата раньше впивались в Россию и высасывали из нее все соки, особенно свидомиты. Теперь же другое время, Запад рано или поздно надорвется от истощения ресурсов и Россия станет Державой № 1 и даст всем врагам России просраться. А для этого нам всем следует голосовать за Владимира Владимировича Путина и Наталью Владимировну Поклонскую!
zemljanka 13 марта 2018 | 00:34
Наглое вранье. Поо выборы.
И все это знают.
aleksandr39 13 марта 2018 | 00:36
master_analitik: В России нет президента ,а есть генеральный секретарь партии ЖУЛИКОВ и ВОРОВ ,председатель верховного совета ГОСДУРЫ .
master_analitik 13 марта 2018 | 00:43
aleksandr39: zemljanka:
Те времена, когда вместо Ельцина руководили России жулики и воры Березовский и Гусинский давно прошли.
kanym 13 марта 2018 | 00:43
master_analitik: Да, вы, батенька - дэбил.
salut__521 13 марта 2018 | 00:52
master_analitik:
На тебя, кстати, аналитик хренов, тож запрет распространяется в части "и иные исследования".
jidkov 13 марта 2018 | 00:16
Чё там прогнозировать? Тоже мне, секрет Полишинеля.
Телевизору кивнул - и вот он, пересидент...
spec71205 13 марта 2018 | 00:31
ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ НА ВСЕ ВРЕМЕНА!!!
zemljanka 13 марта 2018 | 00:38
А как помрет + китаццы пришьют его голову туловищу донора - и темные времена будут продолжаться...
nikitin43 13 марта 2018 | 01:06
zemljanka: китайцы ему ещё крылья пришьют чтоб он парил с верху гадил на народишко.
pravdatut 13 марта 2018 | 00:39
Не выборы, а голосование.
vladimirbelarus 13 марта 2018 | 00:39
Какие выборы? Этот цирк карликов-лилипутинов вы называете выборами? Туда никто из нормальных людей не пойдёт. Сумасшедшие пусть живут в своём неадекватном мире.
salut__521 13 марта 2018 | 01:03
Процесс, в котором результат 100%-но известен за 5 дней и даже за 5 лет до выборов, называется не выборами, а туфтой. А посему лозунги ЦИКа должны иметь следующий вид: ВСЕ НА ТУФТУ, товарищи!
amrigo 13 марта 2018 | 01:04
ФОМ и ВЦИОМ — брехучие, не верю этим опросам никогда, они говорят что выгодно Кремлю по заказу Кремля, как рейтинг Черненко был 99,7 %.
virgenu 13 марта 2018 | 01:11
Фарс под названием "выборы"! Как можно работать с напёрсточниками! Все фильтры и ограничения направлены в одну сторону, послать мяч в ворота демократии.
koshkaedu 13 марта 2018 | 01:13
А можно пожелать Путину успехов в работе и счастья в личной жизни вне кремля?
svenik 13 марта 2018 | 01:29
опачки...даж секрет незя узнать... скок голосов набрал кащей. переживаем за лысого. 17 кровь сосал с рашки