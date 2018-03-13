Лондон сегодня ждёт от Москвы официальных разъяснений по делу Сергея Скрипаля

Бывшего полковника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, — заявила накануне британский премьер Тереза Мэй. По её словам, Москва несёт ответственность за покушение. Россия, возможно, имеет непосредственное отношение к произошедшему. Не исключён и вариант, при котором российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки, сказала премьер-министр. Она подчеркнула, что если Москва не даст заслуживающего доверия ответа, британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединённого королевства.

Между тем в Москве уже обозначили позицию по этому вопросу. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй «цирковым шоу». Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов пообещал быстрый ответ, если Лондон решит выслать российских дипломатов, передаёт РИА Новости. Замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров сказал, что отравить Скрипаля могли спецслужбы Великобритании или третьих стран, чтобы очернить Россию.