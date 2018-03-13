Лондон сегодня ждёт от Москвы официальных разъяснений по делу Сергея Скрипаля
Бывшего полковника ГРУ отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, — заявила накануне британский премьер Тереза Мэй. По её словам, Москва несёт ответственность за покушение. Россия, возможно, имеет непосредственное отношение к произошедшему. Не исключён и вариант, при котором российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки, сказала премьер-министр. Она подчеркнула, что если Москва не даст заслуживающего доверия ответа, британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединённого королевства.
Между тем в Москве уже обозначили позицию по этому вопросу. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала выступление Терезы Мэй «цирковым шоу». Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов пообещал быстрый ответ, если Лондон решит выслать российских дипломатов, передаёт РИА Новости. Замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров сказал, что отравить Скрипаля могли спецслужбы Великобритании или третьих стран, чтобы очернить Россию.
Комментарии55
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captain_ 13 марта 2018 | 00:08
Полоний → Мельдоний → Кокаин → Новичок
alehan000074 13 марта 2018 | 00:11
captain_: ужас...это прям не президент страны, а какой-то профессор Мориарти....а путинская Россия - это одновременно позорище и посмешище всего мира:(((
yosic 13 марта 2018 | 00:16
alehan000074:
Жаль, что твоих еврейских внуков будут убивать ниггеры и латиносы...
oo0oo 13 марта 2018 | 00:18
Стыдно за Мей. Пожилая женщина, а врет как сивый мерин! Не верю, что она не понимает абсурдность своих обвинений в адрес России.
yosic 13 марта 2018 | 00:20
oo0oo:
Готовят крупный хайп в сторону России.
Это только начало.
Скорей всего Донбасс перед ЧМ.
fresh_breeze 13 марта 2018 | 00:28
oo0oo:
Англичанка (снова) гадит. ©
salut__521 13 марта 2018 | 00:32
oo0oo:
Вот ключевые разъяснения-заявления Креля в прямом порядке (с утра после завтрака и дорожки коксу):
1. Настамнебыло!
2. Вывсеврёте!
3. Авыдокажите!
4. Охидуракижевывсе!
zemljanka 13 марта 2018 | 00:42
Тролли - не жалеют живота.
splin2 13 марта 2018 | 00:51
zemljanka: Лавров обещал помочь в расследованиии.
Эх,Жалко, что не успел.
Слишком быстро работает МИ-6, Путин будет недоволен.)))
mordvinyka_zabiyka 13 марта 2018 | 00:34
oo0oo: yosic:
У меня готов ответ:
вы всё врёте их там нет
pit_heap 13 марта 2018 | 00:19
Британская оппозиция потребовала доказательств у Терезы Мэй,но очевидно что зря.Правительство Британии до сих пор не раскрыло подробности гибели принцессы Дианы.
tvitov66 13 марта 2018 | 00:23
Если я хоть что-то понимаю в футболе, то нашу ПУбеду в предстоящем мундюале лилиПУт защитил от команды из Британии, надо как-то еще обезопасится от команд Германии, Испании, Португалии, Франции, Люксембурга, Румынии, Монако, Италии, Болгарии, Польши, Финляндии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Дании, Норвегии, Черногории, Македонии, Словении, Чехии .... - как-бы и у них нагадить?
yosic 13 марта 2018 | 00:26
tvitov66:
Либерастические мрази, типа тебя, гадят везде и валят это на Обаму...
mordvinyka_zabiyka 13 марта 2018 | 00:36
yosic:
Зыряна можно узнать
1 по хвосту
2 пишет в коментах разную куету
etofeasko 13 марта 2018 | 00:29
А футбол вне политики или не болезлый?
В пресс-служба МИД Великобритании сообщили, что глава министерства Борис Джонсон своими словами во время выступления перед парламентом не имел в виду, что футбольная команда может бойкотировать чемпионат мира – 2018, сообщает AP News.
Отмечается, что в своём выступлении Джонсон подразумевал высокопоставленных лиц и чиновников, а не саму футбольную команду, которая по-прежнему планирует выступить на ЧМ-2018 в России.
Сиповка, утрись
fresh_breeze 13 марта 2018 | 00:33
pit_heap:
"Правительство Британии до сих пор не раскрыло подробности гибели принцессы Дианы."
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Кто старое помянет...
aleksandr39 13 марта 2018 | 00:33
yosic: УРА !!! Опять новые санкции ,нам только лучше ,увеличатся тарифы ЖКХ ,подорожает бензин и продукты .УРА !!!!
grossalexis032018 13 марта 2018 | 00:45
yosic: А твою мамашу будут трахать гости из Средней Азии, а вот кто папашу мудохать ты знаешь сам ;;)) И это гораздо веселее. А вот тебя тыбля-скамеечка отымеют всем бараком все, включая опущенных петушков ))
nata_roo 13 марта 2018 | 00:28
alehan000074: Парадокс: при этом хомячки упорно продолжают твердить: "Какой Навальный проект Кремля! Это же слишком СЛОЖНО!" и "В Кремле одни идиоты сидят" (ну раз пернатый сказал, что усы несут пургу)...
snips 13 марта 2018 | 01:20
nata_roo: ска крашеная че орешь ?
vsveter 13 марта 2018 | 00:28
alehan000074: Не трусьте, вас оставят. Будут показывать в зоопарке.
ku111ku 13 марта 2018 | 00:30
alehan000074: captain_: Литвиненко грохнули...Березу грохнули...теперь и этот Скрипач...МИ 6 старается...Вся Россия верит ...
etofeasko 13 марта 2018 | 00:12
captain_:
забавно но факт травят перебежчиков исключительно в Лондоне.
Совпадение? - Не думаю. (с)
tvitov66 13 марта 2018 | 00:26
etofeasko: скажите спасибо что Бо́рис Джо́нсон не обвинил нашего депутана Слуцкого в сексуальных домогательствах - вот где был-бы несмываемый позор вЭликай сверхдержаве! А то что потравили кого ... так это не впервой
etofeasko 13 марта 2018 | 00:31
tvitov66: В пресс-служба МИД Великобритании сообщили, что глава министерства Борис Джонсон своими словами во время выступления перед парламентом не имел в виду, что футбольная команда может бойкотировать чемпионат мира – 2018, сообщает AP News.
Отмечается, что в своём выступлении Джонсон подразумевал высокопоставленных лиц и чиновников, а не саму футбольную команду, которая по-прежнему планирует выступить на ЧМ-2018 в России.
Обтекай пока...
nanaryfive 13 марта 2018 | 00:14
captain_: Прокладки на Йехе возбуждены не на шутку.
mordvinyka_zabiyka 13 марта 2018 | 00:31
captain_:
от полония до новичка
Всего три шажка
zemljanka 13 марта 2018 | 00:09
"Нелепость данных утверждений очевидна."
"Наш ответ Чемберлену".
yosic 13 марта 2018 | 00:18
zemljanka:
Тебе, конченной мрази, давеча переживавшей, что террористам не дали убить детишек в Норд-Осте - вообще бы помолчать.
mordvinyka_zabiyka 13 марта 2018 | 00:39
yosic: в норд осте зыряне устроили миниосвенцим с помощью газа Циклон П (путина)
zemljanka 13 марта 2018 | 00:23
Подлый теракт в Англии - сойдет с рук?
Как войны в Чечне, Грузии, Украине.
Тут Ремчукоа рассказал, как американцы испугались...
zemljanka 13 марта 2018 | 00:28
Здесь тодько одна мразь ко мне цепляется, перевирая мои слова.
И эта мразь - свеженькая. Потому что антисемитам и ксенофобам - никогда ге отвечаю.
mordvinyka_zabiyka 13 марта 2018 | 00:50
zemljanka: думаю кто из стареньких)) типа сталинжив и ко))
shplint_04 13 марта 2018 | 00:11
Складывается впечатление, что эта Мэй очень хочет, чтобы её прилюдно послали на ++й.
dvch_nic 13 марта 2018 | 00:16
shplint_04: Дипломат отметил, что мир не боится ядерных угроз российского президента.
Если перевести все это на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что, если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что "величайшей катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации",
– подчеркнул Огрызко.
Экс-министр МИД уверен, что Российская Федерация в своей экспансии не будет останавливаться, если ей не оказать серьезное сопротивление.
"Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание воровать пропадает. Если мы и мировое сообщество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко", – сказал дипломат.
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А насчет послали .. один раз попробовали, потом долго на коленях стояли. А санкции до сих пор не снимают.
так что готовься снимать штаны и в коленнооктевую позу становись. Драть будут всерьез, долго и до крови.
nikitin43 13 марта 2018 | 00:21
dvch_nic: начиналось с простого позора когда путен назвал вдов "Курска " проститутками и его никто не остановил .
kondrakr 13 марта 2018 | 00:50
shplint_04: Я думаю, Мэй такая реакция московских партнёров совершенно устроит. Во всяком случае, план действий составлялся в расчёте именно на такой ответ.
olegleon 13 марта 2018 | 00:11
т.е. Мэй фактически заявила "мы даже не представляем кто это сделал, и единственное что смогли установить, так это то, что вещество было разработано в 70 годы в СССР"
pol_55 13 марта 2018 | 00:14
Быстрый ответ-дым в посольстве....
nigelliri56 13 марта 2018 | 00:17
"...Между тем в Москве уже обозначили позицию по этому вопросу...."
Насколько же тупые в этой Москве, если даже хотя бы сканать за умных не могут.
yosic 13 марта 2018 | 00:23
nigelliri56:
Забавно, когда туповатые укро чурки, наскакавшие себе покращений, комплексуют перед белыми русскими европейцами.
nigelliri56 13 марта 2018 | 00:46
yosic: Ну, если говорить о комплексах, то комплекс ордынских потомков, именующих теперь себя русскими, перед каждым собственным придурочным царьком - всем комплексам комплекс.
supalov 13 марта 2018 | 00:22
Не дождётся. Надо бы ей для начала спросить своих военных химиков (они там как раз по соседству сидят - очень удобно), чем это они спрыснули букет для Скрипаля.
supalov 13 марта 2018 | 00:27
supalov: Ах да, за одно уж и узнать бы, почему был спешно конфискован и уничтожен стол, за которым сидели в ресторане жертвы этого варварского нападения. Отпечатки не те, ась?
supalov 13 марта 2018 | 00:35
supalov: Поправка: "заодно".
seva1223 13 марта 2018 | 00:24
Что они там в своих англиях понимают, премер видишь ли заявление официальное делает! - конечно цирк! Вот Захаровна "яблочко" танцует, вот это я понимаю, вот настоящая работа МИДА!
nata_roo 13 марта 2018 | 00:25
Почему не "официальных извинений"?
nikitin43 13 марта 2018 | 00:29
в россии такого рода преступления при путене совершаются регулярно ,и безнаказанно . на виду отравление Щекочихина , попытка отравить Политвоскую , Кара - Мурзу ... многие дела закрыты с указания фсб , страна стала ядовитым гавном.
vydrin 13 марта 2018 | 00:30
Бля пусть знают, как Родину предавать . Так думает быдло, + к рейтингу Путина
vsveter 13 марта 2018 | 00:31
После Маргерет Тэтчер умные женщины в Англии кончились. Остались дуры с кривыми физиономиями.
nikvol 13 марта 2018 | 00:34
если Москва не даст заслуживающего доверия ответа, британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединённого королевства
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Война? Ну хоть какая-то движуха. Эх, давненько я не брал в руки шашек!
andrey_yrich__a 13 марта 2018 | 00:37
//Лондон ждёт...//
...от дохлого осла, уши...
grossalexis032018 13 марта 2018 | 00:48
Прикольно - рашкованы своих травят таллием, британцев "новичком". А тыблям все по хрену. Видать этой мерзлоте делают прививки ртутью, как при сифилисе в19 веке ;)) На этих скотов даже нормальных ядов жалко, травят как сифак и крыс ;)) Хотя почему как ;))
nata_roo 13 марта 2018 | 01:05
Кремль грамотно сыграл, как и в случае с MH-17 (тогда долго возили ракету по деревням, чтобы каждая собака увидела): т.е. всем все понятно, а вот поди ж ты предъявить с доказательствами нечего. С одной стороны, мощная накачка рейтинга пернатого. С другой стороны - не менее мощный сигнал силовикам (а-ля Вороненкофф-2). Слуцкий, Говорухин - из этой же серии зачистка. Как и сливы Алеши по Шувалову и Дерипаске (а посади Алешу Путин, как обещал, 5 марта да на 30 суток - кто ж тогда сливы делать будет?).
condor00 13 марта 2018 | 01:13
Запад (сегодня в лице Мэй) - ниже плинтуса. И именно этот Запад позволил дойти Путину до его нынешнего состояния.