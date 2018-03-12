В Германии умер Оскар Грёнинг, известный как «бухгалтер Освенцима»

Ему было 96 лет, сообщает издание Шпигель. Грёнинг отвечал за подсчёт личных вещей, которые были конфискованы у узников лагеря. Найденные деньги он направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС, за что и получил своё прозвище.

В 2015 году Грёнинга приговорили к четырём годам тюрьмы. Его обвинили в причастности к убийству минимум трёхсот тысяч заключённых Освенцима. Несколько месяцев назад конституционный суд Германии отказал Гренингу в отсрочке заключения. Его просьба о помиловании также была отклонена.