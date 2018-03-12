В Германии умер Оскар Грёнинг, известный как «бухгалтер Освенцима»
Ему было 96 лет, сообщает издание Шпигель. Грёнинг отвечал за подсчёт личных вещей, которые были конфискованы у узников лагеря. Найденные деньги он направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС, за что и получил своё прозвище.
В 2015 году Грёнинга приговорили к четырём годам тюрьмы. Его обвинили в причастности к убийству минимум трёхсот тысяч заключённых Освенцима. Несколько месяцев назад конституционный суд Германии отказал Гренингу в отсрочке заключения. Его просьба о помиловании также была отклонена.
Комментарии5
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ambas 12 марта 2018 | 23:07
Как стало известно немецким СМИ, по
личному распоряжению канцлера А.Меркель
один из лучших представителей Великой Германии
третьего Рейха Оскар Грёнинг (бывший унтершарфюрер
СС добросовестно и честно служивший в Освенциме ),
умерший сегодня в комфортабельном немецком госпитале
ветеранов, будет похоронен со всеми воинскими почестями
в центре Берлина 14.03.2018г.
zemljanka 12 марта 2018 | 23:08
Последний из людоедов гитлеровцев?
olegleon 12 марта 2018 | 23:12
zemljanka: последний из тех мелких сошек, которых судили. а, например, фон Браун, член НСДАП, штурмбаннфюрер СС, даже не был судим, а спокойно жил в США, хотя и использовал труд заключённых концлагерей. ведь он был хороший эсэсовец?
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 23:11
Интересно, как поживают бухгалтеры сталинских лагерей?
Что вы нам только про национал-социалистических рассказываете?
rukrok 12 марта 2018 | 23:11
Вова траур объявит.