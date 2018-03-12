Прощание с актёром и режиссёром Олегом Табаковым пройдёт 15 марта в МХТ имени Чехова

В тот же день артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили в столичной мэрии.

Актёр и режиссёр, художественный руководитель МХТ имени Чехова скончался сегодня, на 83 году жизни. Он руководил театром восемнадцать лет. Более чем за 50 лет на сцене и на экране артист сыграл свыше двухсот ролей.