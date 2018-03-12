В отношении мужчины, который поджёг стену у входа в приемную ФСБ, составили протокол о мелком хулиганстве

Об этом рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. 66-летний пенсионер задержан. Как сказали в полиции, у него «изъят плакат оппозиционного содержания». Задержанный оказался жителем Астрахани. Он пояснил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал рассказывать подробности.