В отношении мужчины, который поджёг стену у входа в приемную ФСБ, составили протокол о мелком хулиганстве
Об этом рассказал источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. 66-летний пенсионер задержан. Как сказали в полиции, у него «изъят плакат оппозиционного содержания». Задержанный оказался жителем Астрахани. Он пояснил, что устроил поджог в знак протеста, но не стал рассказывать подробности.
Комментарии7
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prusol 12 марта 2018 | 23:06
Пенсионеру просто было невыносимо находиться не у дел. И он решил привлечь к себе внимание.
rukrok 12 марта 2018 | 23:08
prusol: ...Шо, опять отравите? С понтом, отпустили....Ага....
master_analitik 12 марта 2018 | 23:16
prusol:
Нет, пенсионер захотел повторить карьеру известного правозащитника Петра Павленского, которому за подобное деяние дали французское гражданство.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:08
А вы говорите, 37 год.. Можно гебешников в говне валять - мелкое хулиганство. Надоели клоуны
rukrok 12 марта 2018 | 23:21
kriimsdyk: С каких хренов в 2007 г. при Путине "застрелился" (вполне возможно) последний начальник Службы внешней разведки Щебаршин Леонид Иванович? Не просто так, наверно..? Тоже понимал, к чему пришли ваши рыцари меча и кинжала вместе режимом. Я его сына лично знал, полковника вашей означенной "фирмы". Наипорядочнейшие люди. Честнейшие.
А вы поплачьте, пожалейте нынешних коллег и на Кавказ, батенька, на Кавказ в командировку.
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 23:09
Почему чекисты не додумались делать стены своих сооружений негорючими?
За такими было бы лучше прятаться от народной любви.
peresvet73 12 марта 2018 | 23:16
Святая-святых! сакральный храм! Колыбель Путина!