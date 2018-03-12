По факту отравления таллием сотрудников ТАНТК им. Г. М. Бериева возбуждено уголовное дело
По факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье об умышленном причинении вреда здоровью. О массовом отравлении на авиазаводе стало известно в начале марта. За медицинской помощью обратились около сорока человек. Руководство предприятия не сразу признало факт отравления, а затем выдвинуло версию о том, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. По данным местных властей, этот тяжелый металл не используется ни на одном предприятии в Таганроге.
Комментарии6
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kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:07
Ну хлебнули таллия, за родину, за сталина)))
olegleon 12 марта 2018 | 23:08
надо бы посла Британии в Москве вызвать и дать ему 24 часа но ответ о всех запасах таллия в Британии
olenenok_zed 12 марта 2018 | 23:16
olegleon: талий ведь только Британией производится, в военных лабораториях ) ась? )))))
olegleon 12 марта 2018 | 23:18
olenenok_zed: ну если химоружие только в России, то таллий только в Британии. всё логично
olenenok_zed 12 марта 2018 | 23:19
olegleon: логично, логично :))))))
master_analitik 12 марта 2018 | 23:19
olegleon:
Вы правы! След идет к мерзким и подлым агличанам, которые перестали быть империей, и теперь думают чем бы отличиться. Именно поэтому они решили сделать пакость в отношении Российской Империи.