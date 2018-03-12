По факту отравления таллием сотрудников ТАНТК им. Г. М. Бериева возбуждено уголовное дело

По факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье об умышленном причинении вреда здоровью. О массовом отравлении на авиазаводе стало известно в начале марта. За медицинской помощью обратились около сорока человек. Руководство предприятия не сразу признало факт отравления, а затем выдвинуло версию о том, что таллий был добавлен сотрудникам в воду или в пищу. По данным местных властей, этот тяжелый металл не используется ни на одном предприятии в Таганроге.