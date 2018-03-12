МИД Великобритании вызывал посла России

Это связано с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщила премьер-министр Великобритании. По словам Терезы Мэй, нервно-паралитическое вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России. Британские власти считают, что Москва может быть напрямую причастна к этому отравлению. В Лондоне также не исключают, что российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки. По словам Терезы Мэй, если Россия не даст заслуживающего доверие ответа, британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного королевства.

Все эти заявления являются частью кампании по дискредитации образа России в мире, сказал «Эху Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

В МИДе нашей страны также заявили, что сегодняшнее выступление Терезы Мэй — это часть информационно-политической кампании, основанной на провокации.