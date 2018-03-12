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Эксклюзив Эха 23:00, 12 марта 2018

МИД Великобритании вызывал посла России

Это связано с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщила премьер-министр Великобритании. По словам Терезы Мэй, нервно-паралитическое вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России. Британские власти считают, что Москва может быть напрямую причастна к этому отравлению. В Лондоне также не исключают, что российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки. По словам Терезы Мэй, если Россия не даст заслуживающего доверие ответа, британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного королевства.

Все эти заявления являются частью кампании по дискредитации образа России в мире, сказал «Эху Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

В МИДе нашей страны также заявили, что сегодняшнее выступление Терезы Мэй — это часть информационно-политической кампании, основанной на провокации.

Комментарии

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olegleon 12 марта 2018 | 23:04

"По словам Терезы Мэй, нервно-паралитическое вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России."

вот именно, что "по словам". это чудо думает, что в 70-е годы Россия была независимой и забыла, что эти разработки были у всех остальных 14 государств

ambas 12 марта 2018 | 23:05

olegleon:

Как стало известно немецким СМИ, по
личному распоряжению канцлера А.Меркель
один из лучших представителей Великой Германии
третьего Рейха Оскар Грёнинг (бывший унтершарфюрер
СС добросовестно и честно служивший в Освенциме ),
умерший сегодня в комфортабельном немецком госпитале
ветеранов, будет похоронен со всеми воинскими почестями
в центре Берлина 14.03.2018г.

doc9_vikt 12 марта 2018 | 23:09

ambas: Эта дура и не понимает,что шпионов живет полно по всему миру,а травят только в мелкобритании.Очень странно....

ostapbey 12 марта 2018 | 23:12

doc9_vikt: а потому что русские шпионы знают где лучше служить.Англия идёт впереди АРГЕНТИНЫ!!!
Не в Монголии же

patrik03 12 марта 2018 | 23:13

Британские власти считают, что Москва может быть напрямую причастна к этому отравлению. В Лондоне также не исключают, что российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки...


- Матрёна! Нет ли у нас тут где недалеко ворожеи какой-нибудь дешёвенькой?
- А вам про что спрашивать?
- Об жизни. Об счастьи, обо всём.
- Есть тут одна. О пропаже гадает. Так и то, по имени вора не называет. Вот спросят еe: кто, мол, украл? Она поворожит, поворожит и скажет: "Думай на чeрного аль на рябого!" Да и то, от старости, что ли, врёт больше.
- Мне такой не надо... (х/ф "Женитьба Бальзаминова")

ostapbey 12 марта 2018 | 23:19

patrik03: а причем тут БОИНГ???
За рябого Волошина спросят у плешивого. А за Черного Гиркина спросят у Шойгу. Не беги впереди паровоза.
Даже.

dvch_nic 12 марта 2018 | 23:14

doc9_vikt: 22:39
Вашингтон выразил солидарность с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, инцидент с экс-полковником ГРУ является «возмутительным, безответственным и неизбирательным».

«Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Думаю, они занимаются некоторыми деталями этого (инцидента). Мы будем работать вместе с Великобританией и будем вместе с ними в ходе этого процесса», — заявила Сандерс,

Это называется "будем ставить раком и иметь во все щели", как вагнеровцев в Сирии.
То есть с безопасного расстояния, но в труху.
безшума и пыли.
Вот гады, ьпользуются тем, что сильные. И что делать?
терпеть и показать им еще пару мультиков.

pepetz 12 марта 2018 | 23:18

doc9_vikt:
"Эта дура и не понимает,что шпионов живет полно по всему миру,а травят только в мелкобритании.Очень странно"

Путин не только в Великобритании, он еще и своих не забывает:

"По факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье об умышленном причинении вреда здоровью."

kottigr1 12 марта 2018 | 23:11

ambas: Google — поисковая система:
По запросу Оскар Грёнинг будет похоронен со всеми воинскими почестями в центре Берлина 14.03.2018г. ничего не найдено.

romashka__ 12 марта 2018 | 23:14

Кремляди наследили. Грязная работа. За это не в президенты надо идти, а отставку.

olegleon 12 марта 2018 | 23:15

kottigr1: тогда найди "В британском городе Телфорд за 40 лет от рук извращенцев и насильников пострадали до тысячи девочек. Согласно расследованию Mirror, опубликованному 11 марта, сексуальные преступления отношении несовершеннолетних массово совершаются с 1980-х годов, однако власти практически бездействуют....информация о преступниках-азиатах не хранилась из-за боязни полицейских прослыть расистами, пишет Mirror."
ну когда полиции насильников ловить, если они "руку Москвы" ищут?!

kottigr1 12 марта 2018 | 23:05

olegleon: Англия как раз и требует, что бы РФ предоставила сведения по хранению и обороту ОМП и если РФ откажется предоставить эти сведения, то это будет означать.. «либо Россия напрямую ответственна за отравление, либо она позволила нервно-паралитическому газу попасть в руки третьих лиц"..
Не переживайте.. Следствие во всем разберется.

zz682 12 марта 2018 | 23:06

kottigr1: Важно работать в направлении строительства космических станций на Марсе и Луне, так как в случае третьей мировой войны они могут помочь возрождению человеческой цивилизации, считает известный предприниматель, глава американской компании SpaceX Илон Маск.

cuzmich35 12 марта 2018 | 23:13

zz682: С Боингом видно дело совсем плохо! Зря угробили кучу голландцев и малазийцев!!!
Приходится быстро переходить на запасной вариант и отравить никчемного предателя-с паршивой овцы ,хоть шерсти клок! Пригодился сучонок!

dvch_nic 12 марта 2018 | 23:20

cuzmich35: «Наши сограждане и британцы российского происхождения испытывают тревогу за свое будущее в стране», — отмечают в посольстве.

Я беспокоюсь за сыновей Якунина и Чайки, и как быть детям Писькова и путина во Франции и Голландии?

minerr 12 марта 2018 | 23:15

kottigr1: Для тех кто в кастрюле - "27 сентября 2017 был уничтожен последний боеприпас, начиненный боевым отравляющим веществом в России. На сегодняшний день самые большие запасы химоружия в мире находятся в США".

kottigr1 12 марта 2018 | 23:21

minerr: "27 сентября 2017 был уничтожен последний боеприпас, начиненный боевым отравляющим веществом в России"
-------------------------------------------------------------------------
Только идиоты верят заявлениям нынешней российской власти...

ostapbey 12 марта 2018 | 23:22

minerr: и русский мир в борьбе за мир камня на камне в мире не оставит...Не то что химикалии на самогон перегонит!!!
Даже..

turrinn 12 марта 2018 | 23:07

olegleon:
Россия выиграет, так и, ЧМ по футболу !

captain_ 12 марта 2018 | 23:10

- Владимир Владимирович, зачем вы Скрипаля отравили в Великобритании?

- Какая-то бл*дь посоветовала таким образом повысить мне рейтинг перед моими выборами...

master_analitik 12 марта 2018 | 23:14

olegleon:

Английские провокаторы совсем оборзели и страх позабыли. Совершать такого рода убийства - это то же самое, что стрелять из пушки по воробьям. Путину давно пора ввести Международный Казачий суд (МКС), который обязательно приговорит английских провокаторов к публичной порке.

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 23:06


Зря полониевый убийца выступает.
Ему бы лечь на дно, чтоб забыли.
А так он постоянно напоминает о себе.

Кстати, какой ответ даст нацлидер завтра?
Он уже приказал пескострую и мидовской трольчихе гнать пургу?

kompricikos 12 марта 2018 | 23:09

mikhail_spb_: комментарии лугового особенно ценны , он знает где собака порылась

freecrimea 12 марта 2018 | 23:13

mikhail_spb_: уже
В МИД России назвали заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея​ Скрипаля «цирковым шоу в британском парламенте». С таким заявлением выступила официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщает ТАСс

nikitin43 12 марта 2018 | 23:06

так нагадить в карму расеи как это сделал путен давно никому не удавалось , разве что ещё плешивый кукурузник старался.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:10

nikitin43: При Хрущеве СССР уважали.

ostapbey 12 марта 2018 | 23:16

nikitin43: расеи? А какой чин в Расеи занимал плешивый кукурузник?
И в каком году это было хоть?
(Если ты намекаешь что плешивый кукурузник это Сталин, то и тут разочарую тебя неграмотного. Никаких постов в РОССИИ Сталин не занимал! Даже)

captain_ 12 марта 2018 | 23:07

Лубянка никаких объяснений Великобритании по поводу нападения на страну с применением боевого отравляющего вещества давать не намерена, МИД в лице Захаровой корчит дебильные рожи.

Шаг следующий. Англия заявит о теракте, совершенном в Лондоне властями РФ.
Дальше Трибунал над русскими.

nitsahon 12 марта 2018 | 23:07

может,тереза еще скажет,что российские спецслужбы диппочтой отгрузили в UK несколько тон подобных отравляющих веществ?
в общем - доказательства - на бочку!!!

kottigr1 12 марта 2018 | 23:13

nitsahon: Российский МИД ещё за пол-тонны своего кокаина не отчитался... А Вы от них теперь ещё и про их яды рассказать требуете.

askol2016 12 марта 2018 | 23:08

Путинская Россия источает яд в прямом и переносном смысле.

dedctolet 12 марта 2018 | 23:11

Что Луговой скучно стало в Дурдуме?Без тебя обошлись на сей раз.Сиди уж за печкой,ты уже отработанный материал.

pepetz 12 марта 2018 | 23:12

Чего-то сыпется все из рук у Вовы.

(комментарий скрыт)

guerrilleros 12 марта 2018 | 23:15

газета "Правда" об убийстве Троцкого от 24.08.40 г

"СМЕРТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ШПИОНА
Телеграф принес известие о смерти Троцкого....
По сообщению американских газет, на Троцкого, проживавшего последние годы в Мексике, было совершено покушение. Покушавшийся — Жак Мортан Вандендрайш — один из ближайших людей и последователей Троцкого
.........................................................................................
Троцкий запутался в своих собственных сетях , дойдя до предела человеческого падения.
Его убили его же сторонники. С ним покончили те самые террористы ,которых он учил убийству из-за угла
,предательству и злодеяниям против рабочего класса ,против страны Советов." (ай-я-яй и вот это всё про героического товарища Меркадера ,ни стыда ни совести у чекистов .Вряд ли это Троцкий научил Меркадера махать ледорубом.)
Тащем, ничего не изменилось , всё те же ложь, звиздёж и провокация. Бег по кругу.

piter_ug 12 марта 2018 | 23:19

Интересно, сколько Великобритания даст суток, чтобы очистить посольства и консульства?

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