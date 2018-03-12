Кандидат в президенты РФ Собчак 15 марта на встрече с избирателями расскажет о своих планах на будущее
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проведет встречу с избирателями 15 марта, где расскажет о программе своих дальнейших действий после выборов. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Приходите 15 марта в 18.30 в Adrenaline Stadium в Москве (концертный зал), все подробности находятся на сайте sobchakprotivvseh.ru, и там я точно дам ответ на вопрос, что я буду делать 19 марта», — сказала она.
Собчак подчеркнула, что сделает заявление, которое станет «большим информационным поводом». «Я представлю конкретный план действий, который я начну осуществлять, начиная с апреля. Я 15-го числа расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены», — отметила Собчак.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Комментарии2
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yosic 12 марта 2018 | 22:56
Походу, Ксюша, если её изберут, пообещает не брать в рот мужской половой член...
Это сильно.
furuncul1 12 марта 2018 | 22:58
Есть еще какой-то план кроме как готовиться к инаугурации?