Кандидат в президенты РФ Собчак 15 марта на встрече с избирателями расскажет о своих планах на будущее

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проведет встречу с избирателями 15 марта, где расскажет о программе своих дальнейших действий после выборов. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Приходите 15 марта в 18.30 в Adrenaline Stadium в Москве (концертный зал), все подробности находятся на сайте sobchakprotivvseh.ru, и там я точно дам ответ на вопрос, что я буду делать 19 марта», — сказала она.

Собчак подчеркнула, что сделает заявление, которое станет «большим информационным поводом». «Я представлю конкретный план действий, который я начну осуществлять, начиная с апреля. Я 15-го числа расскажу конкретную программу своих действий на ближайшие несколько лет. Я думаю, вы будете приятно удивлены», — отметила Собчак.



Выборы президента России пройдут 18 марта.