Военно-транспортный Ил-76 Минобороны России нарушил воздушные границы Эстонии, утверждают в штабе сил обороны страны
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту. В российском оборонном ведомстве факт нарушения воздушной границы категорически отрицают. Там говорят, что лайнер совершил плановый перелет в Калининградскую область с включенным транспондером. Этот полет был в строгом соответствии с международными правилами, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии7
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nikitin43 12 марта 2018 | 22:37
хорошо ещё не сбивают , но ПВО усиливают .
ambas 12 марта 2018 | 22:50
nikitin43:
Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Рихо Террас
призвал USA немедленно защитить от русских страны Прибалтики
и разместить на территории Прибалтики американскую систему ПРО.
olegleon 12 марта 2018 | 22:55
nikitin43: это ты так пошутил? да пока они прочухаются и поймут, что было нарушение, самолёт уже в Калининграде сядет.
komandarm_68 12 марта 2018 | 22:43
Что же делать, если воздушное "пространство" Эстонии по размерам примерно одинаково габаритам ИЛ-76...
))
olegleon 12 марта 2018 | 22:44
и эстонцы решили подвывать британцам )))
только вот ниак не могу документально зафиксировать ни одно нарушение. но обвинить всегда готовы
andy66 12 марта 2018 | 22:57
Нарушил - сбивайте
begly_ 12 марта 2018 | 22:57
Ну и зафиксировали бы нарушение томагавком, чтобы потом не смогли отказаться.