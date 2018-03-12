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22:31, 12 марта 2018

Корреспонденту НТВ в Лондоне поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля

Об этом сообщила сама Елизавета Герсон, передаёт агентство РИА Новости. Журналистка уточнила, что получила письмо с угрозами от незнакомого человека. Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты считают, что это антироссийская кампания, развернутая в британской прессе после отравления Сергея Скрипаля.

Сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва несёт ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ. По её словам, вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России. Или за этим стоит Москва или российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки, считает премьер-министр.

Комментарии

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nikitin43 12 марта 2018 | 22:35

врёт поди по профессиональной привычке.

captain_ 12 марта 2018 | 22:41

У РФии впервые появился шанс стать чемпионом Мундиаля по футболу в связи с неявкой остальных команд. Гггг...

patrik03 12 марта 2018 | 22:45

Корреспонденту НТВ в Лондоне поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля...

Проверьте лондонскую либеральную тусовку, Е.Чичваркина, М.Ходорковского, Г.Каспарова... очень может быть, что письма с угрозами их работа.

nikitin43 12 марта 2018 | 22:48

patrik03: никак бастрыка занарядишь в лондон , ну дык ему в расее болотные всю жизнь поломали .

yosic 12 марта 2018 | 22:46

captain_:

Лохлы, как нерабы, сразу начали ЧМ саботировать.
Свидомые - реально подлый и холуйский народец.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:02

Пинками гнать шаболду с Британии

yosic 12 марта 2018 | 23:23

kriimsdyk:

Да ладно тебе...
Лохлы тоже люди - сумели обнести свидомых придурков и прикупить хатки в Лондоне - пусть живут.

sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:47

captain_: Остальные команды ну просто дико озабочены судьбой бывшего агента ГРУ, первербованного МИ-6. Сидят на чемоданах и ждут куды лететь вместо России.

alehan000074 12 марта 2018 | 22:58

Беги Лиза в Москву из Лондона. Чего ты там сидишь? В Москве тебе быстро харю начистят в прямом эфире на очередной день десантника:))

freecrimea 12 марта 2018 | 23:02

nikitin43: Скорее, сама себе написала, или попросила кого-нибудь

dvch_nic 12 марта 2018 | 22:36

опасно врать стало.
надо же как дело-то поворачивается.
Кто-бы ожидал.
Что делать неясно: то ли охрану нанимать, то ли врать меньше?

dissi 12 марта 2018 | 22:37

Вот визгу то поросячьего сейчас будет, - скрепоносных ватников из посольства и Раша Тудей обижают!!!

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 22:38


Кремлежулики приказали своим пропагандонам визжать об угрозах со стороны противных британцев?
А не проще ли их всех эвакуировать с бездуховного Запада (заодно с семейками властных жуликов, воров и бандитов)?

navsegda 12 марта 2018 | 22:41

mikhail_spb_: Такой компот что их вышлют

ansata 12 марта 2018 | 22:41

Лавров то сегодня спать не будет, Интересно, что будет сниться Шувалову?

olegleon 12 марта 2018 | 22:42

"По её словам, вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России."

кто же такую тупую выбрал премьером, если она Россию от СССР не может отличить?

hrzn877 12 марта 2018 | 22:46

olegleon: А в чём разница? Или что, если было разработано в СССР, то с них и спрашивайте, а мы вообще ни при чём?

olegleon 12 марта 2018 | 22:57

hrzn877: при том, что в СССР военные объекты были не только на территории РСФСР, но и других республик. намёк понятен?

hrzn877 12 марта 2018 | 23:14

olegleon: Нет, непонятен. Какой у любой другой республики резон убивать российского предателя, именно российского, а не казахского или узбекского? Для чего идти на чрезвычайные риски доставки оружия и разрабатывать планы его применения, или теория в том, чтобы насолить Путину? Я больше чем уверен, что воссоздадут полную или почти полную картину случившегося, поднимут миллионы записей прибывших разными путями в Англию в течение последних пары месяцев из России, проследят их маршруты и обязательно вычислят, это будет не слишком сложно.

olegleon 12 марта 2018 | 23:21

hrzn877: так может сначала стоило именно это сделать, т.е. вычислить, а потом истерику начинать?
а "для чего", так это Вы у Порошенко спросите. или случайно совпали воинственные заявления властей Украины и это отравление?

vilingrad 12 марта 2018 | 22:50

olegleon: если она Россию от СССР не может "
Да кому на фиг это наизусть знать надо? Тоже мне, Высокие Низины! Что-то там большое, засыпанное снегом, с неадекватом во главе и баранами внизу:)

vilingrad 12 марта 2018 | 22:48

Да. Скоро начнут бить. Как недавно верный оплотовец верного телепопку- по роже в прямом эфире.Черт его знает, может и надо так с пропагандистами раша тудей-раша сюдей?

hrzn877 12 марта 2018 | 22:49

Вроде как премьер пытается дать попытку заднего хода - вещество попало в чужие руки. Но почему-то был отравлен "тот, кто надо", - эти чужие руки умеют угадывать кремлёвские желания?

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