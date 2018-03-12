Корреспонденту НТВ в Лондоне поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля...

Об этом сообщила сама Елизавета Герсон, передаёт агентство РИА Новости. Журналистка уточнила, что получила письмо с угрозами от незнакомого человека. Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты считают, что это антироссийская кампания, развернутая в британской прессе после отравления Сергея Скрипаля.

Сегодня премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Москва несёт ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ. По её словам, вещество, которое использовалось при покушении, было разработано в России. Или за этим стоит Москва или российское правительство утратило контроль над опасным веществом и допустило его попадание в чужие руки, считает премьер-министр.