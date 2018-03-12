Журналистка радио Свобода Дарья Комарова обвинила в домогательствах Станислава Говорухина
На своей странице в Фейсбуке девушка рассказала, что депутат Госдумы и режиссер обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения. Позднее, как утверждает Комарова, Говорухин просил никому не рассказывать о таком предложении. По словам журналистки, это произошло в 2012 году в Чебоксарах. Комарова добавила, что спустя несколько недель после инцидента обратилась к режиссеру за комментарием и он её не вспомнил.
В интервью изданию «Медуза» Говорухин сказал, что ничего подобного не помнит. Он не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.
Комментарии36
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nikitin43 12 марта 2018 | 22:33
блин козёл лично доверенный
patrik03 12 марта 2018 | 22:43
На своей странице в Фейсбуке девушка рассказала, что депутат Госдумы и режиссер обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения...
Вот это похоже на домогательство, а то что Сергей Симоненко и Марк Розовский заставляли делать своих подчинённых, это уже называется изнасилованием в извращённой форме, сексуальным рабством.
gonduras_on_kolima 12 марта 2018 | 22:50
// В интервью изданию «Медуза» Говорухин сказал, что ничего подобного не помнит. Он не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году. //
Говорухин действительно ничего не помнит - у него старческий маразм рулит по полной программе.
Да и вообще из этой портянки давно весь песок высыпался, какие нах сексуальные отношения?
sveklotron_7 12 марта 2018 | 23:02
gonduras_on_kolima:
Выгораживаешь путинского доверенного, портянка!
boooben 12 марта 2018 | 23:13
"Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель."
Ты смотри, ничего не помнит, а туда же - сексуальные отношения ему подавай. Надо было согласиться и виагры пачку ему скормить, так бы и похоронили с приподнятой крышкой.
alexx2101 12 марта 2018 | 23:16
nikitin43: Некоторые режиссеры считают это
частью своей работы. Тяжело, а что делать?
master_analitik 12 марта 2018 | 23:22
nikitin43:
Вне всякого сомнения Говорухин хотел трахнуть Комарову из жалости, так как у нее несколько лет до Говорухина не было секса ни с кем.
olegleon 12 марта 2018 | 22:33
и только Вуппи Голдберг не жалуется. вот кто настоящая женщина!
petrivanov 12 марта 2018 | 22:35
Говориухину простительно не помнить - альцтгеймер...
guerrilleros 12 марта 2018 | 22:40
Он не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году....
Что-то с памятью моей стало... Это деменция т. Говорухин , не волнуйтесь гугл помнит всё.
"Станислав Говорухин приехал в Чебоксары" 31 января 2012/
https://pg21.ru/news/94
кто только интернеты эти придумал , хрен чё забудешь.
udavimliberala 12 марта 2018 | 22:40
Интересно а шесть лет эта женщина с низкой моральной ответственностью чего ждала?
sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:45
udavimliberala: Дорого яичко ко Христову дню:)
udavimliberala 12 марта 2018 | 23:01
sveklotron_7: Пять баллов!!!!
palmcoast___ 12 марта 2018 | 22:47
udavimliberala:
Она не ждала., она каждые две недели давала Говорухину, как первый раз, в надежде что тот её вспомнит.
udavimliberala 12 марта 2018 | 23:03
palmcoast___: а он не вспомнил! пилотку натер и забыл- красава!
sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:41
Кучно пошло. Ждем обвинений в домогательствах от Л. Алексеевой в адрес Патриарха Кирилла.
palmcoast___ 12 марта 2018 | 22:44
sveklotron_7:
И от фрау Меркель в адрес Путина. Трампом Путин уже недоволен, но пока не жалуется.
udavimliberala 12 марта 2018 | 22:42
Как то странно, журналистка Радио свобода, Эхо постит эту новость в первых рядах - причинно следственная связь на лицо.
так глядишь и Латынина скоро о домогательствах со стороны Ганапольского объявит.
plantagenista 12 марта 2018 | 23:08
udavimliberala: К тебе емеля не приставал между делом?
sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:43
А Вы как думали какими сюжетами отбивается американский бюджет "на демократию в России"?
Вот в том числе и такими:))
prusol 12 марта 2018 | 22:45
Какая прелесть! В таком возрасте и ещё "домогается". Это сильно. А скромная девушка из провинции шесть лет молчала и молча страдала, а сейчас, когда в стране началась эпидемия домогательства, она встрепенулась.
fikus74 12 марта 2018 | 22:47
а старик козлодоев (как в песне) все живет
v1nc 12 марта 2018 | 22:47
Получается, что путинская Госдума просто какое-то сборище озабоченных маньяков..
dyymm 12 марта 2018 | 22:52
Баба не может врать! Раз сказала, что домогался, значит домогался!
shalunok 12 марта 2018 | 22:53
Я б не удивился узнав, что Говорухин заплатил этой Дарье за такую эпатажную рекламу своей мужской дееспособности.
maripouss 12 марта 2018 | 22:54
А чего ждала шесть лет? Уж. поди, все фильмы снял.
vovochka1937 12 марта 2018 | 22:55
я этому верю на 100%. говорухин - еще тот козел! Общеизвестно.
udavimliberala 12 марта 2018 | 23:13
vovochka1937: Он сам не мог, по любому 13 воинов-тьфу хакеров наевшись мельдонию помогали.
ivan127_4 12 марта 2018 | 22:57
И журналистка, и кандидат на выборах, а теперь еще и кинозвезда и почти муза аж самого Говорухина....
Либералы, где вы только таких берете?
askol2016 12 марта 2018 | 23:03
Дума - это сборище старых козлов, которые фантазируют, что они еще кому-то нужны!
oneoretwo 12 марта 2018 | 23:03
"...пронырливый как коростель..."
bbegun 12 марта 2018 | 23:06
у них,за бугром это выглядит как то по симпатичней, домогаться звезду Голливуда это звучит даже интересно, а у нас носки к чулкам приставали))))))))))))))))))))))
edun1952 12 марта 2018 | 23:10
Может для Доверителя...
j_partizan 12 марта 2018 | 23:10
Услуга была оказана, а роль не представлена?
Если есть договор, может обжаловать в суде.
udavimliberala 12 марта 2018 | 23:11
Эхо на этот раз лоханулось по крупному, подало новость в надежде что опять кровавую гебню начнут осуждать, но либералы лишь скривились и настоящие парни дали волю юмору! эхо спасибо. вы сделали этот вечер!
max_otto 12 марта 2018 | 23:18
Может мне тупому кто нибудь объяснит... В чем именно "домогательство"? Он ей сделал предложение от которого можно отказаться, что и было сделано. Никогда не понимал каким образом можно заниматься сексом с тем, кто делает это за деньги, но видимо я просто молод... Возможно с возрастом этот вопрос иначе как через деньги или подобные предложения не решается... Но повторюсь... Он предложил, она отказалась... Каждый при своих.
Если кто либо думает, что каждый сексуальный акт в браке доставляет женщине блаженство... сомневаюсь. И тем не менее это домогательством не называют... По мне так всё просто: имело место насилие или нет. Все остальные варианты мотиваций людей вступающих в сексуальную связь - их личное дело. Тем более, когда о подобных "домогательствах" становится известно спустя годы...