Журналистка радио Свобода Дарья Комарова обвинила в домогательствах Станислава Говорухина

На своей странице в Фейсбуке девушка рассказала, что депутат Госдумы и режиссер обещал ей роль в обмен на сексуальные отношения. Позднее, как утверждает Комарова, Говорухин просил никому не рассказывать о таком предложении. По словам журналистки, это произошло в 2012 году в Чебоксарах. Комарова добавила, что спустя несколько недель после инцидента обратилась к режиссеру за комментарием и он её не вспомнил.

В интервью изданию «Медуза» Говорухин сказал, что ничего подобного не помнит. Он не уверен, что вообще ездил в Чебоксары в 2012 году.