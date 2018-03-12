В Калининградской области сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства

В Калининградской области две сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства. По словам одной из женщин на корпоративной вечеринке 7 марта Сергей Симоненко заставил её заняться оральным сексом. Женщина рассказала об этом своей коллеге и вызывала полицию. По её словам, полицейские стали искать Симоненко и нашли в кабинете с другой сотрудницей. Она впоследствии написала в заявлении, что замглавы управления пытался её изнасиловать.

Симоненко факт проверки подтвердил. Обвинения он отрицает. Замначальника службы утверждает, что решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности, после чего были инициированы эти обвинения, сообщает «Медиазона»,