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22:30, 12 марта 2018

В Калининградской области сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства

В Калининградской области две сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства. По словам одной из женщин на корпоративной вечеринке 7 марта Сергей Симоненко заставил её заняться оральным сексом. Женщина рассказала об этом своей коллеге и вызывала полицию. По её словам, полицейские стали искать Симоненко и нашли в кабинете с другой сотрудницей. Она впоследствии написала в заявлении, что замглавы управления пытался её изнасиловать.

Симоненко факт проверки подтвердил. Обвинения он отрицает. Замначальника службы утверждает, что решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности, после чего были инициированы эти обвинения, сообщает «Медиазона»,

Комментарии

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dvch_nic 12 марта 2018 | 22:33

решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности
---------------------------
Но предварительно решил лично проверить их пригодность.
Сгорел на работе.

doorin 12 марта 2018 | 22:34

Breaking news !!!
===============

Сегодня ночью русские начнут учебно-боевые стрельбы из дивизионных
самоходных гаубиц «Мста-С» модернизированными снарядами
«Краснополь» с Лужского полигона по учебным целям на полигоне
в Калининградской области.

\ Politiken, Дания \

patrik03 12 марта 2018 | 22:39

По словам одной из женщин на корпоративной вечеринке 7 марта Сергей Симоненко заставил её заняться оральным сексом...

Заставил делать минет? Разве это домогательство, спросите у Кати Котрикадзе - это всё что угодно, только уже не домогательство.

dvch_nic 12 марта 2018 | 22:47

patrik03: Это он за Крым мстил, как ты думаешь?

(комментарий скрыт)

ostapbey 12 марта 2018 | 22:39

dvch_nic: все с точностью наоборот.
То что допустимо на службе, требует согласия на вечеринке!
Не нужно путать служебную "шерсть" с личной..
Даже...

kottigr1 12 марта 2018 | 23:00

ostapbey: Давно бы разрешили свободный оборот нарезного огнестрельного оружия в РФ.. Понятно, что в начале погибли бы десятки тысяч невинных людей, но зато потом вся российская мразь гарантированно отправилась бы в Ад или стали бы более осмотрительными, понимая что за любой бепредел могут всегда получить свинцовую плюху от простого гражданина..

zemljanka 12 марта 2018 | 22:34

И сколько таких негодяев обнаружится...

xoxlolox 12 марта 2018 | 22:35

zemljanka: Красавчик , за щеку напихал и дальше водку пить ! Мужик !

ostapbey 12 марта 2018 | 22:43

zemljanka: вот Говорухин чем хуже? В колготках он если даже на актера Панина похож. И повадками . И по походке.
Даже.

ostapbey 12 марта 2018 | 22:35

Русский мир слеплен с золотой орды!
Отсюда и привычки с традициями!
Самое важное русскому человечку это занять правильную позицию к начальнику!
А к подчинённому аж дважды в день.
Даже.

palmcoast___ 12 марта 2018 | 22:38

Две пожаловались. А вот интересно, они сразу вдвоем начальнику миньет делали?, просто интересуюсь..

master_analitik 12 марта 2018 | 23:11

palmcoast___:
Ну здесь всё понятно: женщины захотели сделать карьеру Моники Левински, которая оказавшись в центре политического скандала, дала множество интервью (одно из них, с Барбарой Уолтерc (Barbara Walters) на ABC, посмотрели 70 миллионов американцев, что стало рекордом) и выпустила в марте 1999 свою биографию 'Monica's Story', что в сумме принесло ей около полутора миллионов долларов.

prusol 12 марта 2018 | 22:39

Так он её всё-таки "заставил" заниматься или заставлял? Это два разных действия.

gvs 12 марта 2018 | 22:39

На то они и ПРИСТАВы, чтобы ПРИСТАВать. )))

andy66 12 марта 2018 | 22:41

Это был подарок, похоже (((

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 22:41


Этот замначальника просто сексуальный монстр - не успел отдохнуть после орального секса с одной сотрудницей, как тут же принялся насиловать следующую.
Женщины, бегите из этого ведомства!

ostapbey 12 марта 2018 | 22:46

mikhail_spb_: что делал этот замначальника у своего начальника накануне?
У него же из ушей капало даже..
А куда сливать?
Если жене. То на кого будут похожи дети?
Даже!!!!

trempel 12 марта 2018 | 22:51

mikhail_spb_: Точно. И вообще, если не нравится - меняйте работу!(с)

estamp 12 марта 2018 | 22:43

Было или нет пусть разбираются. Но тут по-крайней мерп сразу заявили. А не 20 лет спустя.

shalunok 12 марта 2018 | 22:50

\\Симоненко заставил её заняться оральным сексом.\\
Я понимаю как можно изнасиловать, но не понимаю как можно заставить сделать минет...
ну разве что только под пистолетом, но это уже другая статья.

fleyta6 12 марта 2018 | 23:04

shalunok: Другой пункт той же статьи: Вооруженный минет.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:05

shalunok: тебя как заставляли?

j_partizan 12 марта 2018 | 22:54

Эта власть окончательно сгнила. Надо менять!

mumaras 12 марта 2018 | 22:54

"Замначальника службы утверждает, что решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности, после чего были инициированы эти обвинения"

Просто интересно... Если поставят вопрос о профнепригодности этого Симоненко, нужно ли будет после этого его изнасиловать?

nikvol 12 марта 2018 | 22:54

Это называется не домогательство, а принуждение - уголовно наказуемое преступление.

persona_non_grata 12 марта 2018 | 22:56

Гниль системы попёрла...

kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:06

persona_non_grata: Бабам надоело терпеть эту херню, похоже.

oneoretwo 12 марта 2018 | 22:59

...домогательства замначальника ведомства..
-----------------------------
путингское быдло рулит...пока...

mariupol1953 12 марта 2018 | 23:10

Почему такой кипишь?Там где есть начальник и подчинённые (не зависимо от пола) такие события были и будут, и никто и никогда на 100% их не предотвратит.Очень часто подобное происходит в ВУЗах со студентками -сессию сдавать надо.,вот где "клондайк".Интересно Слуцкий в МГУ ещё не погорел? Никто из студенток на него не пожаловался? Ждёмс новых заявлений с необъятных просторов нашей страны.Трепещите граждане руководители,любители насиловать подчинённых.Хи-хи.

razval74 12 марта 2018 | 23:13

И эти люди запрещают мне ковыряться в носу )

j_partizan 12 марта 2018 | 23:17

razval74:
Нет, они вынуждают нас платить налоги на которые они друг друга трахают.

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