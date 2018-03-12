В Калининградской области сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства
В Калининградской области две сотрудницы службы судебных приставов пожаловались на домогательства замначальника ведомства. По словам одной из женщин на корпоративной вечеринке 7 марта Сергей Симоненко заставил её заняться оральным сексом. Женщина рассказала об этом своей коллеге и вызывала полицию. По её словам, полицейские стали искать Симоненко и нашли в кабинете с другой сотрудницей. Она впоследствии написала в заявлении, что замглавы управления пытался её изнасиловать.
Симоненко факт проверки подтвердил. Обвинения он отрицает. Замначальника службы утверждает, что решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности, после чего были инициированы эти обвинения, сообщает «Медиазона»,
Комментарии31
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dvch_nic 12 марта 2018 | 22:33
решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности
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Но предварительно решил лично проверить их пригодность.
Сгорел на работе.
doorin 12 марта 2018 | 22:34
Breaking news !!!
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Сегодня ночью русские начнут учебно-боевые стрельбы из дивизионных
самоходных гаубиц «Мста-С» модернизированными снарядами
«Краснополь» с Лужского полигона по учебным целям на полигоне
в Калининградской области.
\ Politiken, Дания \
patrik03 12 марта 2018 | 22:39
По словам одной из женщин на корпоративной вечеринке 7 марта Сергей Симоненко заставил её заняться оральным сексом...
Заставил делать минет? Разве это домогательство, спросите у Кати Котрикадзе - это всё что угодно, только уже не домогательство.
dvch_nic 12 марта 2018 | 22:47
patrik03: Это он за Крым мстил, как ты думаешь?
ostapbey 12 марта 2018 | 22:39
dvch_nic: все с точностью наоборот.
То что допустимо на службе, требует согласия на вечеринке!
Не нужно путать служебную "шерсть" с личной..
Даже...
kottigr1 12 марта 2018 | 23:00
ostapbey: Давно бы разрешили свободный оборот нарезного огнестрельного оружия в РФ.. Понятно, что в начале погибли бы десятки тысяч невинных людей, но зато потом вся российская мразь гарантированно отправилась бы в Ад или стали бы более осмотрительными, понимая что за любой бепредел могут всегда получить свинцовую плюху от простого гражданина..
zemljanka 12 марта 2018 | 22:34
И сколько таких негодяев обнаружится...
xoxlolox 12 марта 2018 | 22:35
zemljanka: Красавчик , за щеку напихал и дальше водку пить ! Мужик !
ostapbey 12 марта 2018 | 22:43
zemljanka: вот Говорухин чем хуже? В колготках он если даже на актера Панина похож. И повадками . И по походке.
Даже.
ostapbey 12 марта 2018 | 22:35
Русский мир слеплен с золотой орды!
Отсюда и привычки с традициями!
Самое важное русскому человечку это занять правильную позицию к начальнику!
А к подчинённому аж дважды в день.
Даже.
palmcoast___ 12 марта 2018 | 22:38
Две пожаловались. А вот интересно, они сразу вдвоем начальнику миньет делали?, просто интересуюсь..
master_analitik 12 марта 2018 | 23:11
palmcoast___:
Ну здесь всё понятно: женщины захотели сделать карьеру Моники Левински, которая оказавшись в центре политического скандала, дала множество интервью (одно из них, с Барбарой Уолтерc (Barbara Walters) на ABC, посмотрели 70 миллионов американцев, что стало рекордом) и выпустила в марте 1999 свою биографию 'Monica's Story', что в сумме принесло ей около полутора миллионов долларов.
prusol 12 марта 2018 | 22:39
Так он её всё-таки "заставил" заниматься или заставлял? Это два разных действия.
gvs 12 марта 2018 | 22:39
На то они и ПРИСТАВы, чтобы ПРИСТАВать. )))
andy66 12 марта 2018 | 22:41
Это был подарок, похоже (((
mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 22:41
Этот замначальника просто сексуальный монстр - не успел отдохнуть после орального секса с одной сотрудницей, как тут же принялся насиловать следующую.
Женщины, бегите из этого ведомства!
ostapbey 12 марта 2018 | 22:46
mikhail_spb_: что делал этот замначальника у своего начальника накануне?
У него же из ушей капало даже..
А куда сливать?
Если жене. То на кого будут похожи дети?
Даже!!!!
trempel 12 марта 2018 | 22:51
mikhail_spb_: Точно. И вообще, если не нравится - меняйте работу!(с)
estamp 12 марта 2018 | 22:43
Было или нет пусть разбираются. Но тут по-крайней мерп сразу заявили. А не 20 лет спустя.
shalunok 12 марта 2018 | 22:50
\\Симоненко заставил её заняться оральным сексом.\\
Я понимаю как можно изнасиловать, но не понимаю как можно заставить сделать минет...
ну разве что только под пистолетом, но это уже другая статья.
fleyta6 12 марта 2018 | 23:04
shalunok: Другой пункт той же статьи: Вооруженный минет.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:05
shalunok: тебя как заставляли?
j_partizan 12 марта 2018 | 22:54
Эта власть окончательно сгнила. Надо менять!
mumaras 12 марта 2018 | 22:54
"Замначальника службы утверждает, что решил поставить вопрос об увольнении сотрудниц из-за профнепригодности, после чего были инициированы эти обвинения"
Просто интересно... Если поставят вопрос о профнепригодности этого Симоненко, нужно ли будет после этого его изнасиловать?
nikvol 12 марта 2018 | 22:54
Это называется не домогательство, а принуждение - уголовно наказуемое преступление.
persona_non_grata 12 марта 2018 | 22:56
Гниль системы попёрла...
kriimsdyk 12 марта 2018 | 23:06
persona_non_grata: Бабам надоело терпеть эту херню, похоже.
oneoretwo 12 марта 2018 | 22:59
...домогательства замначальника ведомства..
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путингское быдло рулит...пока...
mariupol1953 12 марта 2018 | 23:10
Почему такой кипишь?Там где есть начальник и подчинённые (не зависимо от пола) такие события были и будут, и никто и никогда на 100% их не предотвратит.Очень часто подобное происходит в ВУЗах со студентками -сессию сдавать надо.,вот где "клондайк".Интересно Слуцкий в МГУ ещё не погорел? Никто из студенток на него не пожаловался? Ждёмс новых заявлений с необъятных просторов нашей страны.Трепещите граждане руководители,любители насиловать подчинённых.Хи-хи.
razval74 12 марта 2018 | 23:13
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу )
j_partizan 12 марта 2018 | 23:17
razval74:
Нет, они вынуждают нас платить налоги на которые они друг друга трахают.