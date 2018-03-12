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Эксклюзив Эха 22:14, 12 марта 2018

Кандидат в президенты РФ Собчак опровергла миф о том, что Путин является ее крестным отцом

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опровергла миф о том, что президент РФ Владимир Путин является ее крестным отцом. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Правда в этом смысле очень банальна. На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающим событием… Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви. Это была ее большая мечта, чтобы меня крестили… В тот момент жизни я не была религиозным человеком. Там был, в том числе Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — сказала она.
По словам К.Собчак, она спросила у своей матери, кто был ее крестным отцом, только потому, что «всплыли фотографии из храма и люди начали спрашивать».
«Но этой темы никогда в моей жизни не было. Я никогда этого не обсуждала, ни с каким Путиным. То, что сегодня я знаю, что он (В.Путин – ЭМ) не мой крестный, и я честно правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что я была в бархатном фиолетовом платье», — добавила она.
К.Собчак также подчеркнула, что у нее никаких личных контактов с В.Путиным. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было «, — заключила она.

Комментарии

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zurich_106 12 марта 2018 | 22:17

зачем так оправдываться

nikitin43 12 марта 2018 | 22:20

zurich_106: Ксюша разворошила путенскую помойку уже неплохо .

nikitin43 12 марта 2018 | 22:22

nikitin43: zurich_106: может ей зазорно с гавном родственничать .

gonduras_on_kolima 12 марта 2018 | 22:28

12 лет ей было в 1994-м году.
В это время Путин, будущее }{уйло - бессменный чемоданоносец Собчака.
С одной стороны, шестёрка, с другой, лицо, приближённое к полуимператору.
Плюс уже тогда воцерковлённый до шизы, т.е. к этому событию должен был отнестись вполне серьёзно.
Чтобы не запомнить, как тебя крестили в 12 лет, и кто были крёстные - это уже признак слабоумия, а за Ксюшадью такого никогда не числилось.
При этом бархатное фиолетовое платье в память врезалось, бугага.
А это вообще перл:
// Там был, в том числе Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — сказала она. //
То есть Ксюшадь узнала, кто не был её крёстным отцом, но кто им был - не-не, не дай бог, она у мамы спрашивать не будет ни за что.
"На это я пойтить не могу!"
И что сия процедура не фотографировалась, никто не поверит.
Правильное опровержение Ксюшади должно было выглядеть примерно так: мой крёстный отец ХХХ, вот фото момента крещения.
А то напоминает фразу рецидивиста ещё до начала допроса: гражданин начальник, не крал я тот фотоаппарат!

kottigr1 12 марта 2018 | 22:20

zurich_106: Всё верно !.. Собчак был крестным отцом Путина, а Ксения получается приходится Владимиру Владимировичу сводной сестрой..

yosic 12 марта 2018 | 22:30

kottigr1:

Говорят, что навального кто то из Гэбни заделал под хвост его матушке, от этого жулик и вор Лёша, под крышей ФСБ гуляет на свободе и катается по заграницам.

(комментарий скрыт)

ignachio 12 марта 2018 | 22:19

Так и не призналась, кто крестный. Ну сказала бы : "Ну Дон Корлеоне, вам какое дело?"

varangian2011 12 марта 2018 | 22:34

ignachio: В 12 лет не помнит кто был крестный, но помнит что там был Путин. Что еще тут можно сказать, кроме того, что теперь всё точно ясно.

midnightblues 12 марта 2018 | 22:21

не верю

gvs 12 марта 2018 | 22:23

Пора проводить тест на крестное отцовство )))

peresvet73 12 марта 2018 | 22:24

Просто - папик

komandarm_68 12 марта 2018 | 22:40

"Крестили тебя черти косогором" (с)
))

jblack2 12 марта 2018 | 23:00

Ксюша не помнит своего крёстного отца, при крещении в зрелом возрасте???

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