Кандидат в президенты РФ Собчак опровергла миф о том, что Путин является ее крестным отцом

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак опровергла миф о том, что президент РФ Владимир Путин является ее крестным отцом. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Правда в этом смысле очень банальна. На самом деле, я клянусь, для меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающим событием… Для меня это были история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви. Это была ее большая мечта, чтобы меня крестили… В тот момент жизни я не была религиозным человеком. Там был, в том числе Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — сказала она.

По словам К.Собчак, она спросила у своей матери, кто был ее крестным отцом, только потому, что «всплыли фотографии из храма и люди начали спрашивать».

«Но этой темы никогда в моей жизни не было. Я никогда этого не обсуждала, ни с каким Путиным. То, что сегодня я знаю, что он (В.Путин – ЭМ) не мой крестный, и я честно правда ничего не помню из тех событий, кроме того, что я была в бархатном фиолетовом платье», — добавила она.

К.Собчак также подчеркнула, что у нее никаких личных контактов с В.Путиным. «Я встречалась с ним только на печальных годовщинах (смерти) моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было «, — заключила она.