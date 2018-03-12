Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище

Прощание с актёром и режиссёром пройдёт в этот же день в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого являлся артист. Табаков умер сегодня в больнице на 83 году жизни. Он скончался после продолжительной болезни. С Олегом Табаковым ушла целая театральная эпоха, сказал в эфире «Пятого канала» народный артист СССР Олег Басилавшили.

Более чем за 50 лет Олег Табаков сыграл свыше двухсот ролей на сцене и на экране. За роль шефа германской разведки Шелленберга артист получил орден. Голосом Табакова говорит кот Матроскин в культовом мультфильме о «Простоквашино». Самые известные театральные образы, воплощенные артистом – Хлестаков, Сальери, Тартюф.

В МХТ имени Чехова нашей радиостанции сообщили, что на три дня отменяют все спектакли. Зрители, которые желают сдать билеты, могут обратиться в кассы.