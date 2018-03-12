В американском Остине полиция выясняет обстоятельства, при которых произошли три взрыва
Это случилось в последние две недели. Погибли два человека и ещё двое пострадали. Полиция пришла к выводу, что минимум два инцидента связаны между собой, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Комментарии2
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stebinmaku 12 марта 2018 | 22:09
Экспертиза покажет, что во всех инцидентах были применены взрывчатые вещества, разработанные в России..
begly_ 12 марта 2018 | 22:25
Рэкет?