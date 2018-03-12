Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль отравлен веществом, разработанным в России

Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. Тереза Мэй добавила, что Лондон ждёт разъяснений от Москвы в течение суток.

В Москве возмущены обвинениями в адрес России по делу Сергея Скрипаля. С заявлениями выступили в МИДе и в парламенте.

Заявления премьера Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля полностью безосновательны и абсолютно неприемлемы. Это заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Еще один сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов сказал, что все может закончится одним — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов. По словам Морозова, цель всего этого — срыв чемпионата мира по футболу в России, передает РИА. Сенатор отметил, что для российских спецслужб перебежчик был давно отработанным материалом, он их не интересовал. Тем временем, в российском МИДе выступление в парламенте Терезы Мэй назвали цирковым шоу.

Лондон ждет официального ответа Москвы по делу об отравлении до завтрашнего вечера.