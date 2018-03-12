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22:00, 12 марта 2018

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль отравлен веществом, разработанным в России

Об этом заявила премьер Великобритании Тереза Мэй. Тереза Мэй добавила, что Лондон ждёт разъяснений от Москвы в течение суток.

В Москве возмущены обвинениями в адрес России по делу Сергея Скрипаля. С заявлениями выступили в МИДе и в парламенте.

Заявления премьера Великобритании Терезы Мэй о возможной причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля полностью безосновательны и абсолютно неприемлемы. Это заявил РИА первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Еще один сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов сказал, что все может закончится одним  — разрывом дипотношений или их ограничением в виде отзыва послов. По словам Морозова, цель всего этого — срыв чемпионата мира по футболу в России, передает РИА. Сенатор отметил, что для российских спецслужб перебежчик был давно отработанным материалом, он их не интересовал. Тем временем, в российском МИДе выступление в парламенте Терезы Мэй назвали цирковым шоу.

Лондон ждет официального ответа Москвы по делу об отравлении до завтрашнего вечера.

Комментарии

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vilingrad 12 марта 2018 | 22:06

Вовка и сам рад бы отдать нахрен дурацкий чемпионат. Бабок нет, понты раскиданы, пальцы веером обломаны:)

nikitin43 12 марта 2018 | 22:08

vilingrad: да и кокс не завезли - больше года лежал в аргентине для красного дня.

doorin 12 марта 2018 | 22:10

Глава ЦРУ Майк Помпео несказанно удивлен тупостью русских !

И никак не может понять - зачем русским нужно было именно
сейчас, за несколько дней до выборов, публично травить
своего шпиона, если русские могли запросто это
сделать еще в России и никто бы об этом не узнал, а они
его сами взяли и обменяли.

\ Fox News \

patrik03 12 марта 2018 | 22:20

Тереза Мэй добавила, что Лондон ждёт разъяснений от Москвы в течение суток...

А если Москва не в курсе дела, если Кремль знать ничего не знает и ведать не ведает, что они могут рассказать? Отработайте версию К.Ремчукова, по причастности к преступлению М.Ходорковского, Г.Каспарова, Е.Чичваркина...

echo_shar 12 марта 2018 | 22:37

patrik03: doorin: vilingrad:
Бритосовские клоуны из МИ6 допрыгаются со своими детскими провокациями, что Россия решит демократизировать Саудовскую Аравию и ОАЭ... )))

benin_papa__ 12 марта 2018 | 22:51

patrik03:
Вам-то что за печаль, товарищ верный ленинец-сталинец?
Чем больше санкций в отношение останков СССР, тем круче взмывают невдолбенные упехи РФ во всех без исключения областях науки, техники, технологий, медицины, равно как и дорожного строительства! А ещё россияне станут жить долго. И ныне родившиеся поимеют призрачный шанс повсеместно увидать у себя в жилищах магистральный газ, водопровод и канализацию!

mavviomi 12 марта 2018 | 22:29

doorin: глупы только портянки и их кураторы, т.к. на самом деле никто ничему не удивлен. Скрипаль участвовал в составлении знаменитого досье на Трампа, из-за которого, во многом, не удалось такое желанное для Окурка сотрудничество. Напомню, досье писал английский разведчик Кристофер Стил. Досье писалось намного позже освобождения и переезда в Англию Скрипаля. Тут есть за что мстить отупевшей от злобы гэбне.

yosic 12 марта 2018 | 22:32

mavviomi:

Интересно, для чего ты, свидомый клоун, слил Трампа?

kosh 12 марта 2018 | 22:55

doorin:


Ну и что? Разработано в России. А воспользоваться мог,кто угодно.
А уж перед выборами... Вопрос на засыпку: зачем это нужно России??

arye_10 12 марта 2018 | 23:04

kosh:
Ну и что? Разработано в России. А воспользоваться мог,кто угодно.
________________________________________________
Надя.
Вы и так мозгами не особо богаты, а это совсем уже никуда.
Как это "мог воспользоваться кто угодно"?
Редчайшее ОВ с тяжелейшими последствиями применения и "кто угодно".
А российским АО тоже, получается, может воспользоваться "кто угодно"?
Зашел в ближайший "Военторг", купил и использовал.
Видишь, как все просто.

anatolr 12 марта 2018 | 23:07

kosh: //Вопрос на засыпку: зачем это нужно России??//
Очень тупой вопрос! А зачем Крушельницкий принял на грудь полведра мельдония на Олимпиаде в Пхенчхане?

Anatoлий - сосед Госдепа

begly_ 12 марта 2018 | 23:17

anatolr:

Надя тупых вопросов не задает, она и передом и задом пытается подсластить и без того сладкую жизнь кремлевским.. Бьет власти в масть, двухстволкой.

begly_ 12 марта 2018 | 23:12

kosh:

Сеньора, читайте мой комент ниже, Серому. На мой взгляд там вы найдете ответ на свой, как бы "наивный" вопрешь.

mavviomi 12 марта 2018 | 23:14

kosh: месть за участие в составлении досье на Трампа. Досье писали представители британской разветки под руковродством Кристофера Стила. Помните золотой дождик в номере Обамы? Хотите знать кто информировал Стила? За срыв сотрудничества с Трампом Моль удушит кого угодно... Досье писалось после переезда скрипаля в Англию.

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:11

nikitin43: А шарфик, на котором повесился Березовский, в какой стране произвели?

zurich_106 12 марта 2018 | 22:13

serhio_25__: шарф изготовленный в спецлабоатории ЦРУ сам напал на Березовского в душе.

arye_11 12 марта 2018 | 22:16

zurich_106:
Все клети и загоны открыли.
Савушкинская псарня наличествует в полном составе.
В виду важности темы для заказчика.
Аккордный наряд отрабатывают.

patrik03 12 марта 2018 | 22:25

arye_11:

Не ври израильтянин, все ветки по заявлению Т.Мэй заполонило жидобандеровское отребье.

zemljanka 12 марта 2018 | 22:26

Использовали на зрителях. Норд Ост.
Уже были сообщения.

yosic 12 марта 2018 | 22:36

zemljanka:

Тебе простишлюшке хотелось, чтобы детишек в Норд Осте взорвали террористы?
Какая же ты мразь - реально конченная.

lager23 12 марта 2018 | 22:46

yosic: какая разница, кремлебот, если от удушья их умерло не меньше?

yosic 12 марта 2018 | 22:51

lager23:

Половина - уже не все.

Объяснять тебе, полудурку, что виноваты московско-лужковские врачи, отказавшиеся бесплатно делать интубацию - дело пустое.

Если бы при Сталине дело врачей довели до конца - такой херни не было бы.

yosic 12 марта 2018 | 22:28

arye_11:

Чёта не верится, что тебя, старого еврейского дурака, наняли в Савушкино.
Ты 100% инициативный полудурок, изображающий евреев дегенеративными дебилами из-за того, что клоунов, типа тебя, в Израиле чморят богатеи и тебе надо хоть на чём то отыграться.

arye_11 12 марта 2018 | 22:34

yosic:
Как дела, Облом?
Чего появился так поздно, ведь вечер это не твое время.
Тебе уже положено вымытому и накормленному посапывать в кроватке.
З.Ы.
Тереза Мей предъявила России ультиматум.
Ждут ответа до 16:00 завтра.
Вопросов два(исходя из 100%-й доказанности российского происхождения примененного ОВ):
1. На каком основании своими ОВ Росия травит людей в Соединенном Королевстве.
2. Если это не Россия. то как её ОВ оказались в руках террористов.

yosic 12 марта 2018 | 22:40

arye_11:

Дурачок.
Терезку с её климактерическими истериками молча пошлют. Евреи будут бегать к Путина насчёт того не будут ли их убивать, когда они будут бомбить своих арабских братьев.
Трам будет встречаться с Ыном, а ты останешься нищим полудурком, евреем 3-го сотра с территории б.УССР.

lager23 12 марта 2018 | 22:49

yosic: у ваз мозг был, или дефект с рождения?

yosic 12 марта 2018 | 22:53

lager23:

Смешно бранишься, по-девичьи.
Не сердись на того, кто небрежно и по пьяни делал тебя твоей похотливой мамке не туда, от чего от тебя вонь от места твоего зачатия...

benin_papa__ 12 марта 2018 | 23:11

lager23:
Мозг совков за сто лет перманентного кипения "разума возмущённого" элементарно выкипел.
В бестолковках хомо советикусов остались только сопли, для размазывания по мордасам по откинувшему копыта СССР и слюни для плевков.

shlevet 12 марта 2018 | 22:32

arye_11: Судя по тому, что ты кормишься на сайте нашей страны, тебя на твоей новой родине не очень привечают.
Наверное не оценили твоих "золотых" талантов =)):-)

xoxlolox 12 марта 2018 | 22:16

serhio_25__: Шарфик из пейсов мальчиков - девственников ! )))

kapitonovih_36 12 марта 2018 | 22:11

nikitin43: надувать дряблые щёки, есть старая британская привычка....ну, словно тупорые индюки ведут себя бриты...или как безмозглые хохлозадые верблюды...

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:14

kapitonovih_36: только что-то все якунины к ним прутся

leda53 12 марта 2018 | 22:33

kriimsdyk: ... и шуваловы, и железняки, и лужковы-батурины...

ignachio 12 марта 2018 | 22:15

Зачем ответ через сутки, сенатор Морозов уже ответил, его и послать.
Как в известной телеигре: "Досрочный ответ!"

poluputing 12 марта 2018 | 22:25

kapitonovih_36: мозговитому кацапохеру невдомёк, что цивилизованный мир по глупости не далРассее загнуться в 28 лет назад, а теперь пожинает плоды миндальничанья. . Дебила надо кастрировать до полового созревания, упустили момент

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:33

poluputing: Хорошо, что цивилизованный мир не стал повторять этой ошибки с Украиной и загнул Украину уже сейчас.

mikhail_spb_ 12 марта 2018 | 22:07


Видимо, нацдилеру не объяснили, что рано или поздно всё тайное становится явным и сколько верёвочке не виться, а кончик найдётся?
Или он отравил людей, чтобы сорвать футбольный чемпионат, бабло на который уже распилили, а инфраструктуру так и не подготовили?

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:09

mikhail_spb_: самое интересное, что, конечно, не сам Путин травил Скрипаля, но его банда.

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:17

kriimsdyk: Зачем? Сам Скрипаль был в застенках КаГеБэ - хочешь расстреливай из пулеметов, хочешь затравливай 120 собаками. Но это же для слабаков. Скрипаля отдают Англии и убивают спустя 8 лет в самый разгар роптания общества и бизнеса в целесообразности санкций против России. Да еще тут ЧМ по футболу...

begly_ 12 марта 2018 | 22:22

serhio_25__:

А что тут непонятного? отцы Кремля действуют по правилу: чем хуже, тем России лучше! Не пытайся Серый искать логику у своих вошдей.

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:35

begly_: "" отцы Кремля действуют по правилу: чем хуже, тем России лучше! "" - мммм, вот оно что. Он плохо, потому он плохой, зачем нам мотивы? Прям Злодеус Злей.
Расчет Мей на дебилов полностью оправдался.

begly_ 12 марта 2018 | 23:09

serhio_25__:

У нас "дебилы" по сей день думают, что башни Близнецы завалил какой то "несуществующий" Бен Ладен.

zurich_106 12 марта 2018 | 22:23

serhio_25__: Ну шо ты заладил со своим футболом, все на руку кремлю, завалили разведчика шо бы оболваненный пропагандой народ ещшо теснее сплотился перед лицом этой неминуемой угрозы вокруг тела вошдя

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:25

serhio_25__: кто заинтересован в изоляции России, кроме гебешной мафии внутри России

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:37

kriimsdyk: Хочешь сказать, что Запад работает на Путина? Путифсехкупил.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:41

serhio_25__: Запад ушами хлопает, как с Гитлером до 39 года

world_nail 12 марта 2018 | 22:21

kriimsdyk: не сам Путин травил
_________
Вам не кажется странным недельное отсутствие Путина

zurich_106 12 марта 2018 | 22:25

world_nail: ботоксные процедуры

zemljanka 12 марта 2018 | 22:29

Всегда под лавкой отсиживается. Отец народов.

captain_ 12 марта 2018 | 22:14

Мэй: У РФии есть время до завтрашнего вечера, чтобы объяснить нападение, если нет, в среду я представлю весь спектр возможных ответных действий со стороны Великобритании.

Чувствую, что Пуйло и его гоп-компанию хорошо поджарят. Жду!

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:23

captain_: Что тебе еще остается чувствовать? Тепло в своей квартире ты не можешь почувствовать. Теплоту воды из-под краны ты тоже не можешь чувствовать. Вот и остается тебе только о своем боге Путине думать.

zemljanka 12 марта 2018 | 22:31

captain_: Отбрешутся. Мария уже начала.
"Нелепость данных утверждений очевидна".

sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:33

captain_:
Спектр действий:
- Топнут ножкой
- Надуют губки и отбомбятся по Манчестеру
- обуют на бабло Чичваркина сотоварищи (мой любимый вариант:)

xoxlolox 12 марта 2018 | 22:08

Немцова пристрелили из " вальтера" в присутствии хохлятской проститутки , Логично обвинить немцев и хохлов !? )

gvs 12 марта 2018 | 22:12

xoxlolox: А зарин был разработан в Германии в 1938 году. Стало быть, у теракта с применением зарина в Токийском метро - германский след.

varangian2011 12 марта 2018 | 22:23

xoxlolox: Дело в том что хохляцкие проститутки и немецкие вальтеры находятся в Европе можно сказать - в свободном обороте. А вот как в Лондон попал новый разработанный в России военный нервно-паралитический газ. Он же не проститутка чтобы сесть в самолет и прилететь в Лондон. ) Если из Москвы не последует объяснений этому, то чую что царь на старости лет потерял чувство меры.

arye_11 12 марта 2018 | 22:08

"Цирк". "шоу", "сказка"...
На эпитеты не скупятся.
Нет, ребята-сенаторы.
Это не цирк, это не шоу и это не сказка, а это начало конца.
Вашего конца.

olegleon 12 марта 2018 | 22:23

arye_11: повторяй 3 раза перед сном.
спать будешь крепче ))

olegleon 12 марта 2018 | 22:09

эта чудила даже не различает СССР и Россию! вот уровень премьер-министра Британии

alehan000074 12 марта 2018 | 22:34

olegleon: Мэй права - что ссср, что путираша - один хер, ничего не изменилось....хотя есть и сусщественная разница: в ссср уже вытирали нищую ж...пу по талонам, а вот у резидентов путираши все еще впереди:)))

а в переводе на рашко-зоно-путинский язык заявление премьера Великобритании звучит так: ипали, ипем и будем ипать любую тоталитарно-автаритарную сволочь по всему миру:))

begly_ 12 марта 2018 | 22:11

Ну вот вам злыдни, видали?, в России произведено. И не гавкайте больше, что россияне ничего не умеют. У россиян ручки золотые - что замотать, что промотать, что травануть.

pergamsky Георгий Пичугин 12 марта 2018 | 22:11

Похоже Британия (и вероятнее Мэй ) его похитила и отравила предателя, дочь и уйму прочего народа - уточните у Мэй...

lesnoj 12 марта 2018 | 22:12

"По словам Морозова, цель всего этого — срыв чемпионата мира по футболу в России,"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
У них там все такие умные? Где футбол и где использование отравляющих веществ? У них там с головой неладно?

zibex 12 марта 2018 | 22:12

Побурчат и успокоятся, как успокоились из-за отравления Литвиненко и сбитого Боинга.
Бл... извините, Европа, сэр!

antiputin_antifa 12 марта 2018 | 22:12

Понятно всем, что Путин отдал приказ убить Скрипаля.

Теперь Западу нужно взять на вооружение путинские методы.

Травануть путинских дочек и Лизу Пескову за компанию :) в Париже легко дотянуться до выродков путинской элитки.

Но методы должны быть симметричными - отравление путинских ублюдков по всему миру

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:15

antiputin_antifa: и Маньке Захеровой чтобы фаллос механический замкнуло в командировке от разницы напряжения

aleks50 Алексей Клубников 12 марта 2018 | 22:13

Настамнет, авыдокажите.

zemljanka 12 марта 2018 | 22:44

aleks50: Извинения - лилипутину на стол, кому он сказал, а он рассмотрит...

bratmitka 12 марта 2018 | 22:14

Войны хотите? Прививка кончилась?

solonko 12 марта 2018 | 22:24

bratmitka: Вопрос, я так понимаю, к россиянам?

riots 12 марта 2018 | 22:14

Придется детишкам росчиновников оставлять Кембридж и Оксфорд и доучиваться
в МГУ и МГИМО.

sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:36

riots: Вы так говорите, как будто это что-то плохое".(с)

shlevet 12 марта 2018 | 22:37

riots: //Придется детишкам росчиновников оставлять Кембридж и Оксфорд и доучиваться
в МГУ и МГИМО.//
Ты бы лучше за детишек Порошенко волновался.
А то знаешь где они учатся?
Знаешь, что они могут получить?

plank1957 12 марта 2018 | 22:17

Что-то у нас слишком часто всякие инциденты стали происходить накануне выборов. Такое чувство, что Вову сливают.

solonko 12 марта 2018 | 22:20

Вот был бы я россиянином, мне было бы очень обидно, что и меня, за компанию, теперь считают полным полудурком, агрессивным, лживым, кровожадным и подлым.
"Имидж - всё!"

serhio_25__ 12 марта 2018 | 22:30

solonko: Я так понимаю, что укропы реально думают, что правоохранительные органы работают по принципу имиджа?

sveklotron_7 12 марта 2018 | 22:38

solonko: Но поскольку ты всего-лишь кастрюлеголовое скакло, тебя считают только шестеркой...
"полудурка, агрессивного, лживого, кровожадного и подлого"))

shlevet 12 марта 2018 | 22:39

solonko: //Вот был бы я россиянином,...//
Извини, тебе это не светит :(((

semper_fidelis 12 марта 2018 | 22:46

solonko: > считают полным полудурком, агрессивным, лживым, кровожадным и подлым

Вас таким и считают.

terens 12 марта 2018 | 22:28

Очевидно же что РФ тут ни при чем. У нас власти не настолько выжили из ума чтобы портить отношения с бритосией да еще накануне выборов и ЧМ. Тем более что наши богатеи завязаные с кремлем имеют там недвижимость и бизнес. Кому-то выгодно это делать. И посмотрите как наскоро это все расследовалось и уже назначили виновных. Это действительно цирк с конями.

chimp2013 12 марта 2018 | 22:28

У Путина осталось лишь одно: разыскать его врагов в самом Кремле. И надо это сделать быстро, сразу после выборов устроить массовую чистку , на полное уничтожение всех либералов , начиная с ЭХО .

nastawnik_dulo_w 12 марта 2018 | 22:30

Если женщина, гражданка России, умрет, надо эту Мэй объявить в международный розыск, как покровительницу политических убийств в Лондоне.

(комментарий скрыт)

canary 12 марта 2018 | 22:33

цель всего этого — срыв чемпионата мира по футболу в России,

совсем одурели?

agamasat 12 марта 2018 | 22:43

от россии уже тошнит не по децки, даже с учетом того, что она является моей Родиной. Ублюдки правят нашей страной, которым не будет прощения в веках..

(комментарий скрыт)

i_c_e 12 марта 2018 | 22:55

Сенатор Морозов называет «перебежчиком» помилованного и обмененного шпиона? Он точно сенатор и из разведки?

lager23 12 марта 2018 | 22:58

Впечатляет, все кремлеботы по тревоге подняты!

nikvol 12 марта 2018 | 22:58

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль отравлен веществом, разработанным в России
===================================
А уж сколько народу убито из автоматов, разработанных в России....

sveklotron_7 12 марта 2018 | 23:10

nikvol: Ето брехнья! Рюсские сами разрьяботать нишаво не спьособни! Они украли разработки геньиального Уго Шмайссера и воспройизвьели йих при помощи кувалды и какой там матери...Отсьюда и все беды.

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+ О планах поехать в Крым О планах поехать в Крым Сейчас многие люди ставят мне в вину тот репортаж, который мы тогда сделали из Крыма — в большинстве своем это люди, которые его не читали…

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Kсобчак, крым, выборы, власть, политика, мнения
Новости

Премьер Британии может сегодня официально обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля Ожидается, что правительство также объявит о новых санкциях против России…

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Новости

Лондон потребовал от Москвы в течение суток ответить на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля С соответствующим заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй…

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Новости

В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов…

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Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

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Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения

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Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян…

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Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

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Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
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Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

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Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

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Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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