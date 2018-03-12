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Эксклюзив Эха 21:48, 12 марта 2018

Заявление Мэй о причастности России к отравлению Скрипаля — это «часть пропагандистской войны» – депутат Луговой

Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это «часть пропагандистской войны против России». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.
«Вся эта история со Скрипалем — это часть давно ведущейся пропагандистской войны против России. Нет никаких доказательств, кроме заявлений. И то, что в своих заявлениях Мэй использует словосочетание «вероятно возможно» говорит о неуверенности их позиции. Но люди когда будут делать выводы из того, что она сказала, все равно будет звучать слова «виновата Россия», — сказал он.
По мнению А.Лугового, эта история очень негативно отразится на отношениях России и Великобритании.
«Англичанам лишь бы нагадить. Я не понимаю, какие цели можно преследовать. Судя по тому, как начиналась эта история и какие заявления делались политиками и журналистами Великобритании, однозначно надо было «притянуть» Россию. Просто театр абсурда. Жаль, что отношения России и Великобритании, которые и так находятся на самом низком уровне, они видимо упадут еще ниже того, что уже есть», — сказал он.

Комментарии

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nikitin43 12 марта 2018 | 21:52

убийца комментирует , за это нацлидер его в думу и поставил , наградил .... молодой ишшо будет и ему сковорода под задом.

doorin 12 марта 2018 | 21:59

Пошла цепная реакция ...

Учитывая то что творят русские в Лондоне,
вице-президент USA Пенс официально объявил :

1).О полном выходе USA из ядерной сделки с Ираном
с 15.03.2018.

2).Пенс анонсировал разрыв всех сделок с русскими
за последние 70 лет. Об этом будет официально объявлено
в 10-00 18.03.2018г. Имеется ввиду все договоры с русскими
по ядерному и обычному оружию.

\ ВВС \

nikitin43 12 марта 2018 | 22:03

doorin: хватит материться в чате

prutkov100 12 марта 2018 | 21:59

...Вся эта история со Скрипалем — это часть давно ведущейся пропагандистской войны против России.....
Ну так поезжай в Лондон и докажи , что это так . Слабо ? Так утрись и радуйся , что пока на свободе и живой , впрочем не на долго .

max3446 12 марта 2018 | 21:52

Помните недавно по России прошла волна снегопадов? Говорят видели что тучи возможно со стороны нахождения Британии пришли. Думаю это достаточно чтобы обвинить Британию, что они напали на Россию с использованием климатического оружия и ввести санкции против этой страны - выслать дипломатов, их журналистов и прочее. А также обязать Британию в течение суток изменить свои законы прописав в них, что они выдадут любого кто находится на их территории по требованию Москвы и первым делом все правительство и министров нам выдать для расследование этой климатической атаки

doch_nic 12 марта 2018 | 21:59

max3446: Истеричн6ые вопли и оправдания портянок говорят о том, что кремлинов крпко взяли за промежность и стаят ракком для последующего использования.
И вырваться они уже не могут.
Вот и вопят.
вопли Лугового тут особо кстати.
Не надо ничего добавлять. нкадо его просто напрямую транслировать в Англии. И все.
Ведь его вина в смерти Литвиненко неоспоримо доказана.
И он назван судьей сэром Оуэном убийцей без ьвсяких сомнений. Вместе с Ковтуном. То что он действовали по приказу Путина названо весьма вероятным.

alo0000 12 марта 2018 | 21:55

Как же прав депутат! Оборзели эти англосаксы! Помните в "Красной жаре":-"Какие ващи док..азатетельйства?"

lesnoj 12 марта 2018 | 22:00

Интересно, откуда у Лугового сведения о непричастности России к этому делу? Он что, экспертом подрабатывает у англичан? Или может дума подключилась к расследованию этого дела?
Вот, о 825 неоплаченных штрафах за полгода у своего коллеги Слуцкого они не слышали, а кто причастен к отравлению в Англии уже знают.

(комментарий скрыт)

valgava777 12 марта 2018 | 22:06

Это уже не клоунада,это диагноз глубокой параноидальной шизофрении!!! Горбатую Англию,только "Кинжал" исправит....

andy_dufresne_1 12 марта 2018 | 22:12

Зять покойного российского олигарха Бориса Березовского и "враг Путина" бизнесмен Георгий Шуппе, вероятно, был отравлен за несколько недель до аналогичного происшествия в Солсбери с российским двойным агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью, сообщают британские издания.
Как пишет The Sun, 46-летний Шуппе был госпитализирован в декабре прошлого года из своего особняка в Оксшотте, графство Суррей. Полиция тогда не исключала, что это могло быть покушение, и разыскивала помощника бизнесмена, который приезжал накануне в особняк на машине. Но после того как Шуппе через 10 дней был выписан из больницы, полиция закрыла дело, списав все на сердечный приступ, отмечает The Daily Mail. B августе прошлого года суд Великобритании отказался экстрадировать Георгия Шуппе в Россию, где он обвиняется в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера, израильтянина Михаила Некрича, в попытке хищения собственности Минеева, а затем организации его убийства в январе 2014 года.
Сам Шуппе называл обвинения вымыслом силовых структур, а его адвокаты настаивали, что это дело политизировано и построено на недостаточных доказательствах вины их подзащитногоГеоргий Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой - Екатерине, сейчас они в разводе. В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании "Ситилайн", а сейчас занимается венчурными инвестициями. По данным британской прессы, в прошлом году Шуппе перебрался из Челси в Оксшотт в поисках более безопасного для себя места.

elenaj1959 12 марта 2018 | 22:34

Комментарий отравителя.

edun1952 12 марта 2018 | 22:56

Соседи по Палате ждут полураспада полония.

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