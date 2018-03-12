Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности России к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — это «часть пропагандистской войны против России». Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» бывший офицер ФСБ, депутат Госдумы Андрей Луговой.

«Вся эта история со Скрипалем — это часть давно ведущейся пропагандистской войны против России. Нет никаких доказательств, кроме заявлений. И то, что в своих заявлениях Мэй использует словосочетание «вероятно возможно» говорит о неуверенности их позиции. Но люди когда будут делать выводы из того, что она сказала, все равно будет звучать слова «виновата Россия», — сказал он.

По мнению А.Лугового, эта история очень негативно отразится на отношениях России и Великобритании.

«Англичанам лишь бы нагадить. Я не понимаю, какие цели можно преследовать. Судя по тому, как начиналась эта история и какие заявления делались политиками и журналистами Великобритании, однозначно надо было «притянуть» Россию. Просто театр абсурда. Жаль, что отношения России и Великобритании, которые и так находятся на самом низком уровне, они видимо упадут еще ниже того, что уже есть», — сказал он.