МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли

Зрители, которые желают сдать билеты, могут обратиться в кассы, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь театра Мария Малкина. «Все спектакли отменены на ближайшие три дня. Те, у кого билеты на эти даты, могут сдать их в кассу театра и вернуть деньги», — сказала она.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался сегодня на 83-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.