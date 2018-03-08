МХТ имени Чехова на три дня отменил все спектакли
Зрители, которые желают сдать билеты, могут обратиться в кассы, — сказала «Эху Москвы» пресс-секретарь театра Мария Малкина. «Все спектакли отменены на ближайшие три дня. Те, у кого билеты на эти даты, могут сдать их в кассу театра и вернуть деньги», — сказала она.
Художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков скончался сегодня на 83-м году жизни. Он умер после продолжительной болезни.
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