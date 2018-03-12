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21:32, 12 марта 2018

Россиянин Юрий Мартышев, обвиняемый в США в кибермошенничестве, признал свою вину по двум эпизодам из четырех

Об этом из суда сообщает корреспондент агентства РИА Новости. В обмен на признание прокуратура согласилась снять два других пункта обвинения. Оглашение приговора предварительно назначено на 6 июля. Мартышеву грозит до  15 лет тюрьмы.

Комментарии

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dobro_vam_v_dom 12 марта 2018 | 21:38

Так вот, кто Трампа выбрал!
Подложил американцам свинью... рыжую

nikitin43 12 марта 2018 | 21:42

dobro_vam_v_dom: этот просто кибервор .

rassvet_12 12 марта 2018 | 21:47

nikitin43: Правильно, всё по-демократически, без мордора, голодомора и кровавого гэбья.

doch_nic 12 марта 2018 | 21:43

dobro_vam_v_dom:
Какого холрошего президента россияне США выбралм.
Россию в бараний ро свернул, экономика США вверх прет неудержимо.
Почему россияне себе такого не выберут?
Хорошо хоть Путин выдвинулся сам, может выберут его.
А то 18 лет в стране страшный бардак, воровство и коррупция.
Одна надежда, что Путина выберут. А то ведь больно ему со стороны смотреть на это безобразие.
А если выберут его президентом, то он порядок-то наведет.
При нем не пошалишь.

nikitin43 12 марта 2018 | 21:49

doch_nic: ещё года 3 взад было известно что нацлидер пожизненный после войны с украиной ему только расею добивать осталось больше никуда не пустят местного каддафи.

rassvet_12 12 марта 2018 | 21:51

doch_nic: Я думаю вина в россиянах, при Навальном экономика вверх тоже не попрёт.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 22:11

rassvet_12: а вдруг попрет

kottigr1 12 марта 2018 | 22:23

rassvet_12: Я думаю вина в россиянах, при Навальном экономика вверх тоже не попрёт.
------------------------------------------------------------
- Господи, почему же мне никогда не удается выиграть в лотерею.. !!?
Голос свыше:
- Может быть потому, что ты сын мой, никогда не покупаешь лотерейные билеты ?

rassvet_12 12 марта 2018 | 21:42

Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал.

doch_nic 12 марта 2018 | 21:48

rassvet_12: США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

Мартышев был выдан в США властями Латвии



Интересно что он признал.

max3446 12 марта 2018 | 21:57

скорее всего под пытками признал вину. Мы же все знаем что США страна где нет правосудия, но где официально людей пытают, пример Гуантанамо

yuriyp 12 марта 2018 | 22:14

max3446: Зато мы же все знаем что Россия страна где есть правосудие, где официально людей не пытают, пример- любое КПЗ...

perrrkele_sattan 12 марта 2018 | 22:02

Желаю, чтобы Мартышеву дали не более 1/2 от максимального срока, даже 1/3, пусть 1/4 но при одном условии: сидеть ему в Абу-Грейп, с муслимами. (сам расскажет ВСЁ, попросит пожизненное, но с людьми)

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