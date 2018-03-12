В Суд в Петербурге доставили нескольких сторонников Алексея Навального, которые участвовали в акции 28 января
В Суд в Петербурге этим вечером доставили нескольких сторонников Алексея Навального, которые участвовали в акции в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат Заксобрания города Борис Вишневский. Происходящее Вишневский назвал беззаконием.
Комментарии6
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anemon 12 марта 2018 | 21:40
Это - беззаконие. Прав Вишневский.
vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 21:44
Ну, вот...
А Сисян выходные провел в эмиратах, а сейчас в доминикане... лечится, устал...
;-D
patrik03 12 марта 2018 | 21:50
В Суд в Петербурге доставили нескольких сторонников Алексея Навального, которые участвовали в акции 28 января..
Пока не признаются в отравлении Серёги Скрипаля, будут сидеть в обезьяннике как миленькие.
ivfn 12 марта 2018 | 22:41
anemon:
Они участвовали в заварушке 28 января. но задерживают их за другое
Это задерживают тех ,кто в "Звоне цепей " участвовал. Там из "Весны" ,"Открытой России " а по совместительству все миньоны навального
Так что Виневский ( он же Кролик) неправ
liberal_vulgaris 12 марта 2018 | 22:18
Им бы радоваться. Ведь зеленорожий прохиндей обещал каждому задержанному по 10 тыс евро
ivfn 12 марта 2018 | 22:34
liberal_vulgaris:
Это задерживают тех ,кто в "Звоне цепей " участвовал. Там из "Весны" ,"Открытой России " а по совместительству все миньоны навального