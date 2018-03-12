В Суд в Петербурге доставили нескольких сторонников Алексея Навального, которые участвовали в акции 28 января..

В Суд в Петербурге этим вечером доставили нескольких сторонников Алексея Навального, которые участвовали в акции в поддержку «Забастовки избирателей» 28 января. Об этом «Эху Москвы» рассказал депутат Заксобрания города Борис Вишневский. Происходящее Вишневский назвал беззаконием.