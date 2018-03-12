Лондон потребовал от Москвы в течение суток ответить на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля

Лондон потребовал от Москвы в течение суток ответить на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С соответствующим заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, если Россия не даст заслуживающего доверие ответа, то британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного королевства. Британские власти считают, что Россия причастна к отравлению. Вещество, которое использовалось при покушении на Скрипаля, было разработано в России, — сказала премьер. Впрочем, она не исключила, что российское правительство могло утратить контроль над веществом и допустило его попадание в чужие руки. По словам Мэй, Москва должна ответить, — какая из этих версий является верной.

В МИДе нашей страны заявили, что сегодняшнее выступление Терезы Мэй — это информационно-политическая кампания, основанная на провокации.