Лондон потребовал от Москвы в течение суток ответить на вопросы по делу об отравлении Сергея Скрипаля
Лондон потребовал от Москвы в течение суток ответить на вопросы по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С соответствующим заявлением выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, если Россия не даст заслуживающего доверие ответа, то британское правительство приравняет это к акту незаконного применения силы против Соединенного королевства. Британские власти считают, что Россия причастна к отравлению. Вещество, которое использовалось при покушении на Скрипаля, было разработано в России, — сказала премьер. Впрочем, она не исключила, что российское правительство могло утратить контроль над веществом и допустило его попадание в чужие руки. По словам Мэй, Москва должна ответить, — какая из этих версий является верной.
В МИДе нашей страны заявили, что сегодняшнее выступление Терезы Мэй — это информационно-политическая кампания, основанная на провокации.
Комментарии77
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all_seeing74 12 марта 2018 | 21:59
Ну с вероятностью 99,9% мы можем предположить какие ответы она получит: ЭТОНЕМЫ и АВЫДОКАЖИТЕ!!!))) Песков же скажет: КРЕМЛЮОБЭТОМНИЧОНЕИЗВЕСТНО!!!))))
gonduras_on_kolima 12 марта 2018 | 22:06
Кремляди ещё не поняли, что сейчас не времена отравления Литвиненко, и придётся отрести по полной программе.
Кстати, там и амеры обещали подключиться, так что, портянки, вам мало не покажется.
captain_ 12 марта 2018 | 22:07
На самом деле, Пуйло реально НЕ понимает, если своих (граждан РФии) ему травить можно, то граждан Великобритании нельзя.
volvic 12 марта 2018 | 22:05
Англичане слишком долго терпели путинкие выкрутасы.
calorad 12 марта 2018 | 22:05
Да пора уже войну объявить через сутки.
estate_photo 12 марта 2018 | 22:07
Мир мельчает, раньше был эрцгерцог, а теперь бывший шпион.
Как то даже не смешно. В то время как в России вышла на финишную прямую процедура переназначения президента, российские спецслцжбы, общественно опасным способом, используя отравляющее вещество эксклюзивно российского происхождения недоубивают бывшего шпиона, которого так и не собрались убить за 7 лет. Что не нашлось более простого и надёжного способа и более подходящего времени? Вы в это верите? А как же Is fecit cui prodest?
peter75 12 марта 2018 | 22:08
Если через 2 дня ответ не дадут , Мэй в истерике утопится.
varangian2011 12 марта 2018 | 22:09
К 18 марта запасаемся попкорном. ) Кремлевских детишек возможно начнут высылать с Туманного альбиона обратно в Воронеж. )
monterado_ancona_marche 12 марта 2018 | 22:10
Британия - страшная страна.
Страшно смешная...))))
Завтра Тереза будет уже не Мэй, а Тереза Мэй-Дэй...
ua_bank 12 марта 2018 | 22:40
Смешно. Почему то все предатели дохнут именно в Лондоне? Не в Париже, не в Нью-Йорке, а в Лондоне. Климат наверное...