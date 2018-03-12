Шесть активистов, участвовавших в «Забастовке избирателей» 28 января, задержаны в Санкт-Петербурге – Вишневский

Шесть активистов, участвовавших 28 января в несанкционированной акции штаба политика Алексея Навального «Забастовка избирателей», задержаны в Санкт-Петербурге. Не исключено, что их будут судить уже вечером в понедельник, после окончания рабочего дня. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«В Петербурге сегодня задержано 6 человек из числа общественных и политических активистов, которые участвовали 28 января в несанкционированной акции. Их задержали в разных местах города: кого-то в метро, кого-то около дома, кого-то в штабе Навального. Сейчас они находятся в отделе полиции», — сказал он.

Б.Вишневский подчеркнул, что пока задержанных не доставили в суд, однако, по его словам, уже после окончания рабочего дня там готовятся к процессу.

«В суде, несмотря на то, что уже окончание рабочего дня, готовятся к процессу. При этом еле-еле в суд пустили защитника и не пускают ни меня как депутата Заксобрания, ни собравшихся граждан. К нам вышел из суда начальник отдела из районного управления МВД, который заявил, что рабочий день закончился, поэтому допуск в суд прекращен», — рассказал он.

По мнению Б.Вишневского, отказ пускать граждан на процесс нарушает ст. 123 Конституции РФ об открытом характере судопроизводства. «Это абсолютное беззаконие!» – заявил он.