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Эксклюзив Эха 21:20, 12 марта 2018

Шесть активистов, участвовавших в «Забастовке избирателей» 28 января, задержаны в Санкт-Петербурге – Вишневский

Шесть активистов, участвовавших 28 января в несанкционированной акции штаба политика Алексея Навального «Забастовка избирателей», задержаны в Санкт-Петербурге. Не исключено, что их будут судить уже вечером в понедельник, после окончания рабочего дня. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
«В Петербурге сегодня задержано 6 человек из числа общественных и политических активистов, которые участвовали 28 января в несанкционированной акции. Их задержали в разных местах города: кого-то в метро, кого-то около дома, кого-то в штабе Навального. Сейчас они находятся в отделе полиции», — сказал он.
Б.Вишневский подчеркнул, что пока задержанных не доставили в суд, однако, по его словам, уже после окончания рабочего дня там готовятся к процессу.
«В суде, несмотря на то, что уже окончание рабочего дня, готовятся к процессу. При этом еле-еле в суд пустили защитника и не пускают ни меня как депутата Заксобрания, ни собравшихся граждан. К нам вышел из суда начальник отдела из районного управления МВД, который заявил, что рабочий день закончился, поэтому допуск в суд прекращен», — рассказал он.
По мнению Б.Вишневского, отказ пускать граждан на процесс нарушает ст. 123 Конституции РФ об открытом характере судопроизводства. «Это абсолютное беззаконие!» – заявил он.

Комментарии

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nikitin43 12 марта 2018 | 21:26

зачистка перед переназначением , потом коронация - вычистят москву - трусливая шавка .

ugiazov 12 марта 2018 | 21:29

В Германии при Гитлере законы так не нарушали.

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