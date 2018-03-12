Сеть британских супермаркетов стала продавать открытки ко Дню матери, в которых слово «мама» заменили на «ты»
Об этом сообщает газета Дейли Миррор. По словам производителя, теперь эти открытки можно подарить кому угодно – даже трансгендерным мамам. Другая сеть супермаркетов выступила с инициативой выпустить открытки для однополых пар с такими надписями, как «Две мамы – лучше, чем одна» и «Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама!». Кроме того, в некоторых школах Великобритании изменили название праздничных мероприятий: «День матери» заменили на «День особого человека».
Комментарии14
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el_borz 12 марта 2018 | 21:09
Чем иметь двух пап, лучше ваще умереть не родившись.
dobro_vam_v_dom 12 марта 2018 | 21:13
Хорошая новость! Пусть вырождаются пид..сы...
vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 21:09
Фуууууууу... какая гадость.
kdv75 12 марта 2018 | 21:14
Храни Россию Матерь Божья
hastings 12 марта 2018 | 21:19
Прогрессивно, толерантно. Не то что у нас - ватников, где по старинке используют "мама" и "папа".
rassvet_12 12 марта 2018 | 21:27
hastings: В попу надо друг друга трахать, на ватников не обращать внимание!
stoned_fox 12 марта 2018 | 21:28
Чуть не блеванул, пока до конца прочёл. Фууу!!!
vargor 12 марта 2018 | 21:30
Ну что прозападные, давайте, доказывайте что это правильно, отменить маму и природную норму. Доказывайте, что содом и гоморра это прогресс и цивилизованность.
rassvet_12 12 марта 2018 | 21:32
vargor: Содом и Гомора были при Царе, уже не актуально.
ergep 12 марта 2018 | 21:33
Прикол
max3446 12 марта 2018 | 21:35
Ну и кто после такого назовет британцев цивилизованным народом? Кстати вы знаете что в странах ЕС бюджетников принудительно, под страхом увольнения, сгоняют на гей парады? А в Швеции например военного дисциплинарно наказали только за то, что на таком параде он отказался быть водителем тележки с геями?
grigorcar 12 марта 2018 | 21:37
да пожалуйста! я их, кроме Шерлока Холмса и Ватсона, никогда не любил. чем больше будет таких открыток, тем меньше будет англичан.
i_one_off 12 марта 2018 | 21:38
Раньше были мамы и папы, а теперь "особые люди". Шиза.
velbkeirf1 12 марта 2018 | 22:02
«День матери» заменили на «День особого человека.....................
Погано без дівчат...
- Погано без дівчат - це ще добре. Ось коли добре без дівчат - це вже погано...