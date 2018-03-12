Сеть британских супермаркетов стала продавать открытки ко Дню матери, в которых слово «мама» заменили на «ты»

Об этом сообщает газета Дейли Миррор. По словам производителя, теперь эти открытки можно подарить кому угодно – даже трансгендерным мамам. Другая сеть супермаркетов выступила с инициативой выпустить открытки для однополых пар с такими надписями, как «Две мамы – лучше, чем одна» и «Папа, спасибо за то, что ты самая замечательная мама!». Кроме того, в некоторых школах Великобритании изменили название праздничных мероприятий: «День матери» заменили на «День особого человека».