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20:32, 12 марта 2018

Житель района Чертаново обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных посылок с символикой «Почта России»

Мужчина проверил трек-номера и выяснил, что последний раз отправления были зарегистрированы на таможне во Внуково в двадцатых числах февраля. Сейчас сервис, позволяющий отслеживать маршрут, утверждает, что посылки находятся в пути. Оказалось, что это заказы жителей разных регионов. По всей вероятности, в коробках были мобильные телефоны, — сообщает сайт Ньюзру.ком.

Комментарии

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kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:38

Таааак... где мой чехольчик для телефона? Вот суки почтари.

fikus74 12 марта 2018 | 20:39

«Почта России» - гнилое как и всё государственное.

cattt 12 марта 2018 | 20:42

fikus74: И эти суки теперь хотят брать налог за посылки и Aliexpress

johio 12 марта 2018 | 20:46

cattt: а иначе будут терять

kir_pich_101 12 марта 2018 | 20:49

cattt: А как вы хотели? Рядовой почтарь копейки получает, а руководство себе многомиллионные премии выписывает.
А вы видели почтамт в деревне?
Страшное зрелище...
Печное отопление, треснувшая косая печь, покосившаяся изба с текущей крышей. Не почта а бакалея, чего только нет! Но многих спасает, дают в кредит макароны и консервы. Даже комбикорм есть, правда очень старый, просроченный. Сидит тётенька, пытается справится с компом и прочей электроникой, далеко не новой уже и плохо работающей. Зарплата 12 тыров.
Цвилисасыя!

kara 12 марта 2018 | 20:45

Навальные хотя бы схемы придумали, только относительно почта России пострадала, а тут людей тупо кидают!

al101_2 12 марта 2018 | 20:48

Порча России: Наш девиз- еще не все потеряно!
(Это мы придумали сухофрукты.)

democ 12 марта 2018 | 20:49

Где там, супер - пупер управленец Страшнов, бывший глава почты России, который получал 100 000 000 рублей премии в год? Это и есть результат его работы? Второе уже сообщение о распотрошённых посылках россиян.

curious69_ 12 марта 2018 | 20:51

Вот поэтому никогда не надо делать ПРЕДОПЛАТУ при заказе товаров по почте. Только по факту получения.

evgeny_biolog 12 марта 2018 | 20:56

"Житель района Чертаново обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных посылок"

Этот житель заслуженный работник почтовой службы?

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