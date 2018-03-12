Житель района Чертаново обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных посылок с символикой «Почта России»

Мужчина проверил трек-номера и выяснил, что последний раз отправления были зарегистрированы на таможне во Внуково в двадцатых числах февраля. Сейчас сервис, позволяющий отслеживать маршрут, утверждает, что посылки находятся в пути. Оказалось, что это заказы жителей разных регионов. По всей вероятности, в коробках были мобильные телефоны, — сообщает сайт Ньюзру.ком.