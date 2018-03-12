Житель района Чертаново обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных посылок с символикой «Почта России»
Мужчина проверил трек-номера и выяснил, что последний раз отправления были зарегистрированы на таможне во Внуково в двадцатых числах февраля. Сейчас сервис, позволяющий отслеживать маршрут, утверждает, что посылки находятся в пути. Оказалось, что это заказы жителей разных регионов. По всей вероятности, в коробках были мобильные телефоны, — сообщает сайт Ньюзру.ком.
Комментарии10
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kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:38
Таааак... где мой чехольчик для телефона? Вот суки почтари.
fikus74 12 марта 2018 | 20:39
«Почта России» - гнилое как и всё государственное.
cattt 12 марта 2018 | 20:42
fikus74: И эти суки теперь хотят брать налог за посылки и Aliexpress
johio 12 марта 2018 | 20:46
cattt: а иначе будут терять
kir_pich_101 12 марта 2018 | 20:49
cattt: А как вы хотели? Рядовой почтарь копейки получает, а руководство себе многомиллионные премии выписывает.
А вы видели почтамт в деревне?
Страшное зрелище...
Печное отопление, треснувшая косая печь, покосившаяся изба с текущей крышей. Не почта а бакалея, чего только нет! Но многих спасает, дают в кредит макароны и консервы. Даже комбикорм есть, правда очень старый, просроченный. Сидит тётенька, пытается справится с компом и прочей электроникой, далеко не новой уже и плохо работающей. Зарплата 12 тыров.
Цвилисасыя!
kara 12 марта 2018 | 20:45
Навальные хотя бы схемы придумали, только относительно почта России пострадала, а тут людей тупо кидают!
al101_2 12 марта 2018 | 20:48
Порча России: Наш девиз- еще не все потеряно!
(Это мы придумали сухофрукты.)
democ 12 марта 2018 | 20:49
Где там, супер - пупер управленец Страшнов, бывший глава почты России, который получал 100 000 000 рублей премии в год? Это и есть результат его работы? Второе уже сообщение о распотрошённых посылках россиян.
curious69_ 12 марта 2018 | 20:51
Вот поэтому никогда не надо делать ПРЕДОПЛАТУ при заказе товаров по почте. Только по факту получения.
evgeny_biolog 12 марта 2018 | 20:56
"Житель района Чертаново обнаружил больше сотни вскрытых и выброшенных посылок"
Этот житель заслуженный работник почтовой службы?