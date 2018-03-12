Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа при заходе на посадку
Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа при заходе на посадку, — утверждает руководство аэропорта в Катманду. Об этом сообщает газета Катманду Пост. Прежде представители аэропорта выдвигали версию о технических неполадках самолета. Лайнер, летевший из Бангладеш, потерпел крушение при посадке. На борту находился 71 человек. По предварительным данным, не менее 17-ти выжили, не менее 50-ти на данный момент считаются погибшими.
Комментарии1
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portage2 12 марта 2018 | 20:53
Еще какая ошибка!
Сели по ветру, - диспетчер дал один курс посадки (против ветра), а эти "грамотеи" зашли ровно с противоположной стороны (по-ветру). Вот и выкатились за полосу. И себя угробили и пассажиров.
Впрочем, наши тоже "умеют"((((