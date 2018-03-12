Причиной крушения самолета в Непале стала ошибка экипажа при заходе на посадку, — утверждает руководство аэропорта в Катманду. Об этом сообщает газета Катманду Пост. Прежде представители аэропорта выдвигали версию о технических неполадках самолета. Лайнер, летевший из Бангладеш, потерпел крушение при посадке. На борту находился 71 человек. По предварительным данным, не менее 17-ти выжили, не менее 50-ти на данный момент считаются погибшими.