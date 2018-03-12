В грозненском офисе «Мемориала» во время обыска изъяли марихуану, заявили в МВД Чечни
О результатах экспертизы, которую проводило ведомство, рассказал изданию «Медиазона» адвокат Петр Заикин. Он уточнил, что самокрутки нашли на балконе. Они были свежими и сухими, несмотря на то, что перед этим шёл снег. Обыск в грозненском офисе правозащитного центра «Мемориал» проходил 19 января в рамках расследования дела главы чеченского подразделения организации Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков.
Комментарии20
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kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:37
Чечня- это Россия. Нет Чечни - нет России
cattt 12 марта 2018 | 20:39
kriimsdyk: kriimsdyk: Знакомая "работа! хорошо хоть атомную бонбу не подбросили.
patrik03 12 марта 2018 | 20:43
В грозненском офисе «Мемориала» во время обыска изъяли марихуану, заявили в МВД Чечни...
"Мемориал" - это последнее убежище наркоманов, педофилов, предателей, наркоторговцев...
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:44
patrik03: насчет педофилов не по адресу. Мальчиков в пупок целуют по другому адресу.
vor_mbh_yo_xaxa 12 марта 2018 | 20:46
Ахх-ххаа!!! В мемориале остались одни наркозависимые))
Остальные собрали печеньки и разбежались ;-DD
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:48
vor_mbh_yo_xaxa: аха-ха тебе начальник засунет на Оптиках
patrik03 12 марта 2018 | 20:47
"Сайт СКР сообщал, что Дмитриев с порнографическими целями фотографировал свою одиннадцатилетнюю приемную дочь Н. Телеканал «Россия 24» выпустил большую передачу, рассказывающую, что «Мемориал» — не просто сборище иностранных агентов, а гнездо упырей-педофилов. Главным героем выступал развратный старикашка, бросивший родных детей и взявший девочку из детдома, чтобы торговать в даркнете ее порноснимками..."
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:50
patrik03: Его оправдали уже, ваши грязно работают
serjo1977 12 марта 2018 | 20:46
patrik03: Врёшь, как всегда. Нет у тебя НИКАКОГО убежища, кроме офиса на Савушкина...
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:48
serjo1977: они на Оптиков 4 переехали мрази
proxit 12 марта 2018 | 20:58
kriimsdyk:
Фээсбешные портянки всё про себя знают.
Думается, найдётся добрый человек, который напишет на Вас - Путинского сепара и колорада, в СБУ.
vasilevich58 12 марта 2018 | 20:44
Всё шито белыми нитками!
О том, чтобы было хоть чуть похоже на правду. горным козлам позаботиться лень!
zemljanka 12 марта 2018 | 20:48
Подбросили...
И вот опять.
Свободу Оюбу!
Не позорьте Кавказ!
akademik_ugarov_56 12 марта 2018 | 20:50
Позор мемориалу!
Прикрывались благими намерениями, а сами торговали наркотиками.
Устанавливаются факты продажи травы школьникам.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:54
akademik_ugarov_56: в Грозном анаша вдоль заборов растет, им же бухать нельзя, они все время обкуренные. Нашли до кого домотаться у них трава как семечки бабки стаканами продают на остановках. Это ж халифат-эмирират.
bono11 12 марта 2018 | 20:42
Не верю...!
kir_pich_101 12 марта 2018 | 20:42
Что интересно, если Мемориал в Чечне, то найти там могли всё, что угодно и удивления это не вызывает.
По чему-то...
al101_2 12 марта 2018 | 20:43
Плохо искали.
Там, в углу балкона, присыпанный снежком, стоит бронетранспортёр.
Купленный в донецком военторге.
А самокрутки свежие и сухие были потому, что в карманах ментовских снег не идёт.
max3446 12 марта 2018 | 20:45
даже не удивлен. Ну кто нормальный в госдеповскую конторку Мемирал пойдет? Думаю в штабах ничтожества наврального еще и не такой найти можно
zztop1960 12 марта 2018 | 20:46
А ещё в "Мемориале" нашли героин, заточки, кастеты, крутку, Совсем идиоты в МВД ?