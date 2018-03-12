В грозненском офисе «Мемориала» во время обыска изъяли марихуану, заявили в МВД Чечни...

О результатах экспертизы, которую проводило ведомство, рассказал изданию «Медиазона» адвокат Петр Заикин. Он уточнил, что самокрутки нашли на балконе. Они были свежими и сухими, несмотря на то, что перед этим шёл снег. Обыск в грозненском офисе правозащитного центра «Мемориал» проходил 19 января в рамках расследования дела главы чеченского подразделения организации Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков.