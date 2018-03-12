Тереза Мэй: Россия несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля
Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тереза Мэй добавила, что возможные ответные меры в отношении Москвы британский парламент рассмотрит в среду.
Комментарии85
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alex55 12 марта 2018 | 20:54
Нашим "толерантным" кремлядям, допускающим кровопролитные чеченские разборки в центе Москвы, трудно понять "гейропу", обеспокоенную фээсбэшными разборками в центре Лондона... А чего еще можно ожидать от потенциального "ядерного пепла"? Ну никакой духовности....
udavimliberala 12 марта 2018 | 20:55
Ай да Тереза! прям весь скотланд ярд ей в подметки не годиться! сама все быстро расследовала -выразила беспокойство и засекретила
podwodnik 12 марта 2018 | 20:56
Если крысы в комментариях засуетились значит пробоина в корпусе серьёзная. Крысы первыми чувствуют что судно тонет.
plank1957 12 марта 2018 | 20:56
Ждите ответки, кремлевские стратеги. Жаль, что вы эту ответку на нас будете перекладывать.
cereo 12 марта 2018 | 20:56
НЕ ПОДВЕДИТЕ, ОПРАВДАЙТЕ НАШИ НАДЕЖДЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
basel812 12 марта 2018 | 20:57
Ух ты! У портянок мобилизация на эту новость. Если уж всех пригожинских троллей согнали,
обвинения не безосновательны.
chubuk 12 марта 2018 | 20:57
Россия невиновна? А вы докажите... И смех и грех.