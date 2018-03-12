МЧС предупреждает жителей столичного региона о гололеде
Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта, пишет агентство «Интерфакс». По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются скачки температуры. Днем она будет плюсовой, по ночам – минусовой, к концу недели вернется зимняя погода.
Комментарии2
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abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:33
Надеюсь, что оранжевый уровень опасности уже объявлен ?..
fedor_v_glaz 12 марта 2018 | 20:36
Я было прочитал сначала: "о голоде"...