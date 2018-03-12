МЧС предупреждает жителей столичного региона о гололеде

Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта, пишет агентство «Интерфакс». По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются скачки температуры. Днем она будет плюсовой, по ночам – минусовой, к концу недели вернется зимняя погода.