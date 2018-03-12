Самолет, летевший из Москвы в Гюмри, вынужденно приземлился в Минеральных водах

Это произошло после того, как один из пассажиров закурил, сообщает агентство «Интерфакс». Мужчину высадили из самолета и передали полиции. Затем борт отправился далее по маршруту, — рассказали в пресс-службе авиакомпании «Победа». Прежде перевозчик заявлял, что будет поступать так каждый раз – внепланово сажать самолет, а потом взыскивать с закурившего на борту человека ущерб.