Самолет, летевший из Москвы в Гюмри, вынужденно приземлился в Минеральных водах
Это произошло после того, как один из пассажиров закурил, сообщает агентство «Интерфакс». Мужчину высадили из самолета и передали полиции. Затем борт отправился далее по маршруту, — рассказали в пресс-службе авиакомпании «Победа». Прежде перевозчик заявлял, что будет поступать так каждый раз – внепланово сажать самолет, а потом взыскивать с закурившего на борту человека ущерб.
Комментарии4
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vmaks 12 марта 2018 | 20:10
400к, вроде.
sasass 12 марта 2018 | 20:29
Большой риск сажать самолет из-за какой-то сигареты - сначала надо научиться сажать самолеты , а потом уже учиться бороться с курением...
spec71205 12 марта 2018 | 20:30
...не понятно зачем не расстреляли пассажира сотрудники ФСБ! -по традиции подкинулибы запрещеную литературу гранатометы пояс шахида. И рапортовалиб. ..вот мол как мы работаем. По оперативной информации из сортире взяли!
evgeny_biolog 12 марта 2018 | 20:30
"взыскивать с закурившего на борту человека ущерб"
С человека можно что-то взыскать, а со свиньи что возьмёшь?