Военно-транспортный Ил-76 Минобороны России нарушил воздушные границы Эстонии, утверждают в штабе сил обороны страны

МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту. В российском оборонном ведомстве факт нарушения воздушной границы категорически отрицают. Там говорят, что лайнер совершил плановый перелет в Калининградскую область с включенным транспондером. Этот полет был в строгом соответствии с международными правилами, — сообщает агентство «Интерфакс».