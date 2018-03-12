Военно-транспортный Ил-76 Минобороны России нарушил воздушные границы Эстонии, утверждают в штабе сил обороны страны
МИД Эстонии вызвал посла России в Таллине и вручил ему соответствующую ноту. В российском оборонном ведомстве факт нарушения воздушной границы категорически отрицают. Там говорят, что лайнер совершил плановый перелет в Калининградскую область с включенным транспондером. Этот полет был в строгом соответствии с международными правилами, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии21
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russkie_za_sverjenie 12 марта 2018 | 20:06
Ну что, портянки, эстонцы уже жидобандеры или пока нет? Чо в методичках пишут?
xoxlolox 12 марта 2018 | 20:07
russkie_za_sverjenie: Они проебалты,ну или чухна тормозная !)
prade 12 марта 2018 | 20:12
xoxlolox: "чухна тормозная"
Но живут эстонцы лучше чем вы "скоростные"
etofeasko 12 марта 2018 | 20:15
прибалтийские вымераты?
metlag 12 марта 2018 | 20:33
etofeasko: Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на выступлении в британском парламенте заявила, что Россия вероятнее всего стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
По словам Мэй, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса "Новичок", которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов, сообщает meduza.
serhio_25__ 12 марта 2018 | 20:36
prade: Прибалтийские политики и чиновники призывают готовиться к новому финансовому периоду в Евросоюзе, в котором финансовая поддержка стран Балтии, скорее всего, будет существенно снижена. Они признают, что экономики Литвы, Латвии и Эстонии зависят от дотаций из бюджета ЕС и в случае резкого сокращения финансирования этим странам грозит экономический кризис.
На протяжении действия нынешнего семилетнего бюджета ЕС Эстония получала из структурных и инвестиционных фондов Евросоюза 629 миллионов евро ежегодно. Всего по завершении семилетней финансовой перспективы она получит 4,4 миллиарда. Алар Карис предупреждает, что с 2021 года, когда в ЕС начнется новый финансовый период, Эстония должна быть готова к резкому сокращению евродотаций. Скорее всего, с 2021 года в распоряжении Эстонии будет до 40% (1,76 миллиарда евро) меньше средств из еэсовских фондов.
mordvinyka_zabiyka 12 марта 2018 | 20:19
xoxlolox: куда им до вас коми зырян))
olegleon 12 марта 2018 | 20:23
russkie_za_sverjenie: какие ещё жидо? эстонцы первыми решили "еврейский вопрос" во время второй мировой. правда теперь заявляют, что это не они, а немцы, но ...
akademik_ugarov_56 12 марта 2018 | 20:36
Пока не бомбим, а там посмотрим.
liberal_vulgaris 12 марта 2018 | 20:07
эстония обвиняет Россию в домогательствах :)
prade 12 марта 2018 | 20:10
Надо было поднять истребителей, получить доказательства нарушения, и если что, сбить.
olegleon 12 марта 2018 | 20:13
prade: к тому времени Ил уже бы приземлился в Калининграде и прошёл бы плановое обслуживание
xoxlolox 12 марта 2018 | 20:14
olegleon: Эстонские ПВО не верят
в существование сверхзвуковых
самолетов
stebinmaku 12 марта 2018 | 20:11
Эстония нарушила воздушные границы военно-транспортного Ил-76 Минобороны России..
abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:19
Маленькая эстония тоже хочет... на первые полосы больших газет...
dft 12 марта 2018 | 20:28
Та, брешут. "Ну как, вот снимки, вот координаты".МОНТАЖ! ФОТРШОП! "Ну так вот же, наши, европейские, американские данные..." ЭТО ВСЕ АНТИРОССИЙСКАЯ ИСТЕРИЯ. АМЕРИКАНСКАЯ!
shlevet 12 марта 2018 | 20:32
Эстонии не об этом нужно плакать.
А о том, что за 25 лет независимости её население выродилось на 17% (минус 270000 человек)
pepetz 12 марта 2018 | 20:36
shlevet:
Это русские убежали.
shlevet 12 марта 2018 | 20:40
pepetz: //Это русские убежали.//
Точно.
А рождаемость у них упала, потому, что именно эти русские их трахали
spec71205 12 марта 2018 | 20:41
shlevet: а кто виноват???! Силой втянули в СССР отравили жизнь людям в Эстонии! Все будет у них нормально Вы только не переживайте! Эстония проходит очищение.
spec71205 12 марта 2018 | 20:46
...у нас в Махачкале в порту не далеко от городского пляжа стоят боевые байдарки из Московии с установками Калибрия. И не кому ноту протеста передат в паханат!