Руководитель штаба Ксении Собчак в Чувашии утверждает, что ее домогался депутат и режиссер Станислав Говорухин

Это было в 2012 году, — написала Дарья Комарова на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, во время интервью Говорухин предложил провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте. Комарова добавила, что выступает в поддержку журналисток телеканала «Дождь», рассказавших о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.