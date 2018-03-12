Руководитель штаба Ксении Собчак в Чувашии утверждает, что ее домогался депутат и режиссер Станислав Говорухин
Это было в 2012 году, — написала Дарья Комарова на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, во время интервью Говорухин предложил провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте. Комарова добавила, что выступает в поддержку журналисток телеканала «Дождь», рассказавших о сексуальных домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.
Комментарии41
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sprav77 12 марта 2018 | 20:27
Говорухин- это режиссер который?
pmasel 12 марта 2018 | 20:43
Ковыряться в складках не мое, все через чур большое и толстоватое. Но кто то такое любит.
nastawnik_dulo_w 12 марта 2018 | 20:30
Сколько еще дешевок захочет бесплатно посветиться?
stas12006 12 марта 2018 | 20:30
это вообще к чему?
предложил ей сняться за секс - она отказалась.
для неё это предложение неприемлимо, а для кого-то нормально.
её никто не пытался изнасиловать - ей предложили - она отказалась.
для чего она это вообще рассказывает?
krestianin_067rus Михаил Никитин 12 марта 2018 | 20:34
Говорухин?! В 2012 году у Собчак был штаб?! Подпольный?
sergei_tn 12 марта 2018 | 20:37
За предложением и Вашим отказом, с его стороны последовали репрессии?
Нет. Ну так все нормально.
caries 12 марта 2018 | 20:37
Руководитель штаба Ксении Собчак в Чувашии . Она же Анна Федоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд
guliai_pole 12 марта 2018 | 20:37
В 1998-99 годах несколько (3) моих знакомых девушек, так уж
сложились обстоятельства, познакомились с несколькими депутатами Госдумы
фракции КПРФ. Ребята (люди уже солидные) явно в своё время "не догуляли ". Попытки "склонить" были, впрочем без грубостей. Про Говорухина - они рассказывали ( впрочем он в этот раз не был в числе "склоняющих").
С тех времён наглость этого сорта "деятелей" возросла многократно...
пытаются компенсировать свою сексуальную ущербность.
gvozdomud_696 12 марта 2018 | 20:38
Эх, Даша... А в лет 60 будешь жалеть, что отказала мэтру... Жоть было бы что вспомнить, блин (((
buzukin938 12 марта 2018 | 20:49
ДЕЛО О КЛЕВЕТЕ ДАРЬИ КОМАРОВОЙ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «ЧУВАШГЕЙТ» - 06.10.2017 -
возбуждение уголовного дела за клевету против главного редактора почившей в бозе газеты «Эксперт Чувашии» Дарьи Комаровой. Подозреваемая в ходе избирательной кампании 2015 года по выборам главы Чувашии разместила в своей газете две заведомо клеветнические статьи в отношении Олега Николаева, который баллотировался от партии «Справедливая Россия». Факт противоправных действий подтверждается решением суда по гражданскому делу о защите чести и достоинства потерпевшего. Понятно, что практически всяких домыслов и откровенного вранья там было гораздо больше, обливали на страницах издания и других деятелей, неугодных нынешней власти. Беспрецедентный пример – в выходных данных издания самым мелким шрифтом указывалось, что редакция «не несет ответственности за достоверность публикуемой информации».
Ну вот - следующим преступлением пытаются прикрыть предыдущее и перевести стрелки. Господи, как все примитивно и отвратительно. Какой кандидат, мля, такой и говенный штаб. Тьфу. Грязная клевета. Может, не так уж и неправ был Вольфыч, когда квалифицировал конкурентку?