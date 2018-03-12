Ксения Собчак подала надзорную жалобу в связи с регистрацией кандидатом в президенты Владимира Путина

Она обратилась в президиум Верховного суда. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Илья Новиков. Он также рассказал, что после выборов Собчак собирается пожаловаться в Конституционный суд. Она настаивает, что Владимир Путин не имел права выдвигаться на новый срок, поскольку уже трижды занимал эту должность.

Ранее Верховный суд уже отказался признать регистрацию Владимира Путина незаконной.