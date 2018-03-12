Ксения Собчак подала надзорную жалобу в связи с регистрацией кандидатом в президенты Владимира Путина
Она обратилась в президиум Верховного суда. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Илья Новиков. Он также рассказал, что после выборов Собчак собирается пожаловаться в Конституционный суд. Она настаивает, что Владимир Путин не имел права выдвигаться на новый срок, поскольку уже трижды занимал эту должность.
Ранее Верховный суд уже отказался признать регистрацию Владимира Путина незаконной.
Комментарии24
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kea 12 марта 2018 | 20:05
Как "вовремя" подана эта жалоба. Путину уже точно нечего никак не предъявить, так как времени нет, а Собчак набирает очки как "борец" с Путиным.
И, ведь, найдутся кто опять поведётся на эту разводку
equus 12 марта 2018 | 20:14
kea:
Как будто подай она раньше, что-то бы изменилось...
В любом случае это здорово, что в эфире федеральных телеканалов появляется эта говорящая голова -- с тем, что их зритель уже давно не слышал. А то и вовсе слышит впервые...
kea 12 марта 2018 | 20:21
equus: Конечно, ничего бы не изменилось для Путина, а для нее могло.
А что сказала нового эта говорящая голова?
equus 12 марта 2018 | 20:25
kea:
Ну, это смотря кому...
;-)
antinato__ 12 марта 2018 | 20:33
По какой логике человек не может избираться трижды в президенты?!
Если по "логике" дом-2-Собчачке тогда всё ясно, в палате н. 6 будет и "судья" и "адвокат" и "присяжные".
cattt 12 марта 2018 | 20:37
Верно, враг моего врага мне - друг.
ignachio 12 марта 2018 | 20:34
Ксюха молодец, ведет себя очень достойно. Просто ворвалась в большую политику, всерьез и надолго.
zemljanka 12 марта 2018 | 20:38
Респект Ксении! Единственный кандидат, кто отстаивает закон. И проводит достойно избирательную кампанию.
pmasel 12 марта 2018 | 20:37
kea: Она по закону не могла подать раньше. Только после того как ее и Пу зарегистрировали кандидатами. В том то и проблема, что на эти сроки обычный человек подать в суд не может. Так они себе зад прикрыли.
bazilgu 12 марта 2018 | 20:27
kea: Путин зарегистрирован 6 февраля. За 2 месяца Собчак дошла до Президиума ВС? Или Вы считаете, что это можно сделать за пару дней? Попробуйте.
golodomorr_ce_hohlokost 12 марта 2018 | 20:08
Вколите ужо Ксюшади лошадиную дозу успокоительного.
zolingen 12 марта 2018 | 20:09
Уже скучна эта сабчак
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:31
zolingen: да понятно, что старый Пью лезет на трон незаконно
peresvet73 12 марта 2018 | 20:10
Это она делает по заданию АП, чтобы Верховный и Конституционный суды официально подтвердили законность пролонгации Путина, чтобы никто из них не отвертелся, сказав что они не одобряли но их и не спрашивали.
malanoff 12 марта 2018 | 20:16
Безусловно необходимо собрать все бумажки из всех чиновничьих контор. Очень даже может пригодиться. Потому , что есть очень верная пословица :" Без бумажки ты какашка".
vtodorol 12 марта 2018 | 20:21
Молодец Ксюха.Не удивлюсь,если она ведет тайные переговоры с остальными кандидатами(кроме крестного) о снятии с "выборов" всеми вместе за день до "голосования"..
aswarsp 12 марта 2018 | 20:32
vtodorol: Бред! Не затем её позвали!
marder888 12 марта 2018 | 20:23
Молодец какая.
nik_zakh 12 марта 2018 | 20:24
Путин незаконно допущен к выборам, как кандидат в президенты. Его два срока подряд закончились в 2008 году. И в 2018 году, так же впрочем, как и в 2012 участие Путина в качестве кандидата в президенты незаконно. Именно поэтому не нужно ходить на избирательные участки 18 марта. И выборы 18 марты 2018 года, как незаконные, должны быть отменены.
nicolay_zubov_a 12 марта 2018 | 20:52
nik_zakh: Ст. 81 пункт 3: Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
Конституция гласит ясно. Путин незаконно зарегистрирован.
evgeny_biolog 12 марта 2018 | 20:27
"Владимир Путин не имел права выдвигаться на новый срок"
А что, пора уже Ксюшу - государыню-матушку встречать в Кремле хлебом-солью?
abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:36
Насколько она мерзка, эта Собчак, настолько и смешны, пусты и мерзки все её потуги..
equus 12 марта 2018 | 20:43
abuvgrobu:
Вы к ней неравнодушны, ей-ей!..
;-)
milenacotliar 12 марта 2018 | 20:56
Молодцы. Но с выборов надо сняться. Прямо сегодня.