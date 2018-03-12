Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Скрипаля
Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля. По словам Елизаветы Герсон, она получила письмо от незнакомого человека. Та, которая работает в России пером, может в конце концов умереть от меча, — написал автор послания. Его фрагмент приводит агентство РИА Новости. Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты считают, что это антироссийская кампания, развернутая в британской прессе после отравления Сергея Скрипаля. Бывший полковник ГРУ и его дочь были доставлены в больницу с тяжелым отравлением в начале марта.
Комментарии35
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olegleon 12 марта 2018 | 20:04
а про домогательства почему ничего не написала? сейчас это модно
evgolius7 12 марта 2018 | 20:15
Письмо...и громадный обсёр патриотки....
Они такие ...нынешние патриоты...только напишешь что трусливые сразу орут что их убивают.
Думаю.... что хочет.... что бы в думу избрали....
Ну или рывок для карьеры....
Я не понимаю...почему вся мразь стала себя называть журналистами или корреспондентами?
metlag 12 марта 2018 | 20:18
evgolius7: ОГни думали, что будут лгать безнаказанно, но могут ведь и по мордк получить.
Мрдлу-тио грозить сами завели.
Но и соврать могла. Тоже будет не удивительно.
Могла и сама себе написать.
olegleon 12 марта 2018 | 20:21
evgolius7: а почему "стала"? ведь не вчера было придумано выражение "вторая древнейшая"
tvitov66 12 марта 2018 | 20:25
olegleon: корреспондента НТВ принуждали говорить ПРАВДУ и не писать лжи, а они этого ой как не любят!
pmasel 12 марта 2018 | 20:34
evgolius7: Я бы так не горячился. Письмо, угрозы все может быть правдой. В Англии живут люди и ничто человеческое им не чуждо. ;-)
А может быть и махровым фейком.
alehan000074 12 марта 2018 | 20:44
Беги Лиза в Москву из Лондона. Чего ты там сидишь? В Москве тебе быстро харю начистят в прямом эфире на очередной день десантника:))
serjo1977 12 марта 2018 | 20:42
olegleon: Никто к ней не согласился пристать. Даже Слуцкий побрезговал... Вот и привлекает себе внимание как умеет - может, хоть кто-то сжалится и изнасилует... :-))
aleksandr39 12 марта 2018 | 20:50
olegleon: На НТВ работают только продажные ополченцы - журналюги .
aleksandr39 12 марта 2018 | 20:58
olegleon: Пусть возвращается домой или ее сюда трактором не затянешь ???
orqswen 12 марта 2018 | 20:04
нтв это не журналисты. это пропагандоны и говноеды.
nikitin43 12 марта 2018 | 20:07
orqswen: сама написала или поддержка лубянки помогла .практически все пропагандоны за бугром от центральных сми контролируются органами . после оккупации крыма можно и от хохлов отхватить по- полной . расея готова к сакральным жертвам во имя фюрера.
dedmoroz 12 марта 2018 | 20:36
Чисто анекдот "А нас то за что ?"
gригорьич 12 марта 2018 | 20:04
Так, может, ну его, этот Лондон! В Москве безопаснее!
cattt 12 марта 2018 | 20:04
Это SERB старается!
equus 12 марта 2018 | 20:06
"Кто с пером к нам войдёт, тот от "пера" и погибнет"...
М-да... Грустно всё это...
bazilgu 12 марта 2018 | 20:08
Это и называется "репутация".
idruker 12 марта 2018 | 20:10
Зря ты, Лиза, жалуешься. Лучше наслаждайся Лондоном свои последние часы: скоро всю вашу шоблу погонят домой грязными швабрами. Англичане конечно очень вежливая нация, но и у них есть предел теперпению.
igorkot__1 12 марта 2018 | 20:17
idruker: Не грязными швабрами, а ссаными тряпками. Вон мерзавцу Шеину в его поганую харю уже харкнули в Европе. Поделом этому лжецу.
minerr 12 марта 2018 | 20:22
idruker: Гнать журналистов грязными тряпками могут конечно только ну очень вежливые. А вообще более всего посмешило в твоём опусе сакральное "скоро'.
alehan000074 12 марта 2018 | 20:27
minerr: надо выпиз@@$здить из Лондона все российское посольство, которые при путине превратилась в этакий рассадник наркотрафика и терроризма
tvitov66 12 марта 2018 | 20:28
minerr: в странах Балтии и Украини уже давно как это "скоро" настало и в ЕС настанет, так что не сцы, ватан
podwodnik 12 марта 2018 | 20:11
Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Ну никак ты их не выгонишь из столь ненавидимой ими Европы. Ехали бы в Китай и снимали бы дружеские сюжеты про бессменного вождя нации. Но в Пекине их считанные единицы, зато в Лондоне легион пропагандистов.
metlag 12 марта 2018 | 20:21
podwodnik: Не, в Китай не надо. Лучше в Северную Корею.
там всегда будет ходить в сопровождении местного гебиста. даже в туалет.
kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:11
да выкинуть нтвэшницу в Моську, и все дела
vlabumur 12 марта 2018 | 20:15
Хотя не оплевали уже хорошо.
prade 12 марта 2018 | 20:18
"Дипломаты считают, что это антироссийская кампания"
Кремль превратил пропаганду и дезинформацию в средство гибридной войны. Так что, это вполне нормальная реакция британцев на российского солдата пропаганды.
max3446 12 марта 2018 | 20:25
Европа, и в частности Британия, в очередной раз показали что они прогнили насквозь уже. Не даром весь цивилизованный мир европейцев и американцев уже за людей не считают. Они не в состоянии думать, анализировать, это уже зомби, за которые антироссийские сми думаю и впаривают им всякий бред, а они его хавают да еще и радуются этому, что копрофагами являются
pepetz 12 марта 2018 | 20:44
max3446:
"Не даром весь цивилизованный мир европейцев и американцев уже за людей не считают."
Цивилизованный мир - это кто?
max3446 12 марта 2018 | 20:52
pepetz: все кто не европейцы и американцы
pepetz 12 марта 2018 | 20:56
max3446:
Так вменяемых больше и нету.
venmud 12 марта 2018 | 20:30
Если так дальше пойдёт, то может подвергнуться опасности звезда азербайджанского ТВ - Ирада Зейналова.
abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:31
Дома нужно сидеть, в России. Пописывать об оленеводах-эвенках. А если вместе с капитализмом загниваешь, так и не хнычь, что гнилью воняет..
oppicrus 12 марта 2018 | 20:34
Западные толерасты кулачками грозят и ручками машут? Ну пусть клоуны поразвлекаются, западное еврочмо чем бы не развлекались, лишь бы не гладили под себя!
tks 12 марта 2018 | 20:49
Специальный "вброс" темы от глашатая путинскких фейк-ньюс, чтобы сбить с главной темы - расследования террористического покушения на убийство.