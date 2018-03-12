Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Скрипаля

Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля. По словам Елизаветы Герсон, она получила письмо от незнакомого человека. Та, которая работает в России пером, может в конце концов умереть от меча, — написал автор послания. Его фрагмент приводит агентство РИА Новости. Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты считают, что это антироссийская кампания, развернутая в британской прессе после отравления Сергея Скрипаля. Бывший полковник ГРУ и его дочь были доставлены в больницу с тяжелым отравлением в начале марта.