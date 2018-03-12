Z Архив новостей новости
5 35 6 7275
20:00, 12 марта 2018

Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Скрипаля

Корреспондент НТВ в Лондоне утверждает, что в ее адрес поступили угрозы после выхода сюжета об отравлении Сергея Скрипаля. По словам Елизаветы Герсон, она получила письмо от незнакомого человека. Та, которая работает в России пером, может в конце концов умереть от меча, — написал автор послания. Его фрагмент приводит агентство РИА Новости. Об угрозах в адрес работающих в Великобритании российских журналистов также сообщило посольство России в Лондоне. Дипломаты считают, что это антироссийская кампания, развернутая в британской прессе после отравления Сергея Скрипаля. Бывший полковник ГРУ и его дочь были доставлены в больницу с тяжелым отравлением в начале марта.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 12 марта 2018 | 20:04

а про домогательства почему ничего не написала? сейчас это модно

evgolius7 12 марта 2018 | 20:15

Письмо...и громадный обсёр патриотки....
Они такие ...нынешние патриоты...только напишешь что трусливые сразу орут что их убивают.
Думаю.... что хочет.... что бы в думу избрали....
Ну или рывок для карьеры....
Я не понимаю...почему вся мразь стала себя называть журналистами или корреспондентами?

metlag 12 марта 2018 | 20:18

evgolius7: ОГни думали, что будут лгать безнаказанно, но могут ведь и по мордк получить.
Мрдлу-тио грозить сами завели.
Но и соврать могла. Тоже будет не удивительно.
Могла и сама себе написать.

olegleon 12 марта 2018 | 20:21

evgolius7: а почему "стала"? ведь не вчера было придумано выражение "вторая древнейшая"

tvitov66 12 марта 2018 | 20:25

olegleon: корреспондента НТВ принуждали говорить ПРАВДУ и не писать лжи, а они этого ой как не любят!

pmasel 12 марта 2018 | 20:34

evgolius7: Я бы так не горячился. Письмо, угрозы все может быть правдой. В Англии живут люди и ничто человеческое им не чуждо. ;-)
А может быть и махровым фейком.

alehan000074 12 марта 2018 | 20:44

Беги Лиза в Москву из Лондона. Чего ты там сидишь? В Москве тебе быстро харю начистят в прямом эфире на очередной день десантника:))

serjo1977 12 марта 2018 | 20:42

olegleon: Никто к ней не согласился пристать. Даже Слуцкий побрезговал... Вот и привлекает себе внимание как умеет - может, хоть кто-то сжалится и изнасилует... :-))

aleksandr39 12 марта 2018 | 20:50

olegleon: На НТВ работают только продажные ополченцы - журналюги .

aleksandr39 12 марта 2018 | 20:58

olegleon: Пусть возвращается домой или ее сюда трактором не затянешь ???

orqswen 12 марта 2018 | 20:04

нтв это не журналисты. это пропагандоны и говноеды.

nikitin43 12 марта 2018 | 20:07

orqswen: сама написала или поддержка лубянки помогла .практически все пропагандоны за бугром от центральных сми контролируются органами . после оккупации крыма можно и от хохлов отхватить по- полной . расея готова к сакральным жертвам во имя фюрера.

dedmoroz 12 марта 2018 | 20:36

Чисто анекдот "А нас то за что ?"

gригорьич 12 марта 2018 | 20:04

Так, может, ну его, этот Лондон! В Москве безопаснее!

cattt 12 марта 2018 | 20:04

Это SERB старается!

equus 12 марта 2018 | 20:06

"Кто с пером к нам войдёт, тот от "пера" и погибнет"...
М-да... Грустно всё это...

bazilgu 12 марта 2018 | 20:08

Это и называется "репутация".

idruker 12 марта 2018 | 20:10

Зря ты, Лиза, жалуешься. Лучше наслаждайся Лондоном свои последние часы: скоро всю вашу шоблу погонят домой грязными швабрами. Англичане конечно очень вежливая нация, но и у них есть предел теперпению.

igorkot__1 12 марта 2018 | 20:17

idruker: Не грязными швабрами, а ссаными тряпками. Вон мерзавцу Шеину в его поганую харю уже харкнули в Европе. Поделом этому лжецу.

minerr 12 марта 2018 | 20:22

idruker: Гнать журналистов грязными тряпками могут конечно только ну очень вежливые. А вообще более всего посмешило в твоём опусе сакральное "скоро'.

alehan000074 12 марта 2018 | 20:27

minerr: надо выпиз@@$здить из Лондона все российское посольство, которые при путине превратилась в этакий рассадник наркотрафика и терроризма

tvitov66 12 марта 2018 | 20:28

minerr: в странах Балтии и Украини уже давно как это "скоро" настало и в ЕС настанет, так что не сцы, ватан

podwodnik 12 марта 2018 | 20:11

Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Ну никак ты их не выгонишь из столь ненавидимой ими Европы. Ехали бы в Китай и снимали бы дружеские сюжеты про бессменного вождя нации. Но в Пекине их считанные единицы, зато в Лондоне легион пропагандистов.

metlag 12 марта 2018 | 20:21

podwodnik: Не, в Китай не надо. Лучше в Северную Корею.

там всегда будет ходить в сопровождении местного гебиста. даже в туалет.

kriimsdyk 12 марта 2018 | 20:11

да выкинуть нтвэшницу в Моську, и все дела

(комментарий скрыт)

vlabumur 12 марта 2018 | 20:15

Хотя не оплевали уже хорошо.

prade 12 марта 2018 | 20:18

"Дипломаты считают, что это антироссийская кампания"
Кремль превратил пропаганду и дезинформацию в средство гибридной войны. Так что, это вполне нормальная реакция британцев на российского солдата пропаганды.

(комментарий скрыт)

max3446 12 марта 2018 | 20:25

Европа, и в частности Британия, в очередной раз показали что они прогнили насквозь уже. Не даром весь цивилизованный мир европейцев и американцев уже за людей не считают. Они не в состоянии думать, анализировать, это уже зомби, за которые антироссийские сми думаю и впаривают им всякий бред, а они его хавают да еще и радуются этому, что копрофагами являются

pepetz 12 марта 2018 | 20:44

max3446:
"Не даром весь цивилизованный мир европейцев и американцев уже за людей не считают."

Цивилизованный мир - это кто?

max3446 12 марта 2018 | 20:52

pepetz: все кто не европейцы и американцы

pepetz 12 марта 2018 | 20:56

max3446:
Так вменяемых больше и нету.

venmud 12 марта 2018 | 20:30

Если так дальше пойдёт, то может подвергнуться опасности звезда азербайджанского ТВ - Ирада Зейналова.

abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:31

Дома нужно сидеть, в России. Пописывать об оленеводах-эвенках. А если вместе с капитализмом загниваешь, так и не хнычь, что гнилью воняет..

oppicrus 12 марта 2018 | 20:34

Западные толерасты кулачками грозят и ручками машут? Ну пусть клоуны поразвлекаются, западное еврочмо чем бы не развлекались, лишь бы не гладили под себя!

(комментарий скрыт)

tks 12 марта 2018 | 20:49

Специальный "вброс" темы от глашатая путинскких фейк-ньюс, чтобы сбить с главной темы - расследования террористического покушения на убийство.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 марта Поздравить…

5 470 6 7031 08.03
Kэхо москвы, праздники, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 9 марта Поздравить…

5 394 6 6849 09.03
Kдень рождения, опросы, праздники, общество, эхо москвы, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Почему я буду голосовать за Владимира Путина? Поразительно, но за эти годы он стал более естественным, более простым в общении. У него не пропало желание лично вникать в проблемы. А с учетом опыта, он принимает решения быстро и адекватно…

5 1107 6 58226 11.03
Kвыборы-2018, политика, путин, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет О планах приехать в Крым, украинских чиновниках и командировке на полуостров в апреле 2014 года…

5 333 6 26709 11.03
Kполитика, выборы-2018, крым, украина, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Алексей Герман-мл.: Ездить в страну, у которой герой Бандера, не хочу Мне это противно. И никакого дела с людьми, которым это нравится, я никогда иметь не буду…

5 369 6 31135 09:02
Kрф, передачи, события
Новости

Замминистра обороны: Новая российская крылатая ракета с ядерным двигателем способна летать сутками Как заявил замминистра обороны Юрий Борисов, заметить ее можно лишь в непосредственной близости от цели…

5 68 6 5789
Блоги

+ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…»

5 80 6 7088 08.03
8читать ;смотреть
Kпутин, праздники, женщины, видео, события
Новости

Тереза Мэй готова публично обвинить Россию в попытке убийства Сергея Скрипаля Как пишет газета Times, скорее всего, она объявит об этом после совещания с руководителями силовых структур…

5 67 6 6131
Новости

Тереза Мэй этим вечером может публично заявить о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Ее выступление по этом делу ожидается через два часа…

5 61 6 5661
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Три билборда», на мой взгляд — это плохой Балабанов…

5 106 6 9875 06.03
#слушать 01:44:06 8читать ;смотреть $скачать 23.8 МБ
Блоги

Ксения Собчак политик

+ О планах поехать в Крым О планах поехать в Крым Сейчас многие люди ставят мне в вину тот репортаж, который мы тогда сделали из Крыма — в большинстве своем это люди, которые его не читали…

5 65 6 6078 16:38
8читать ;смотреть
Kсобчак, крым, выборы, власть, политика, мнения
Новости

Премьер Британии может сегодня официально обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля Ожидается, что правительство также объявит о новых санкциях против России…

5 65 6 6719
Новости

В Лондоне началось заседание, по итогам которого Тереза Мэй может официально обвинить РФ в попытке убийства Скрипаля Как утверждает газета The Times, британские власти готовы занять жёсткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов…

5 94 6 10363
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Кто за Грудинина проголосуют, проголосуют за Сталина Если товарищу Грудинину нравится Сталин, то он — как несомненный кулак и явная вражина — должен пойти и самоубиться наиболее мучительным образом, желательно с пытками…

5 210 6 24223 06.03
Kполитика, грудинин, сталин, власть, мнения
Интервью Интервью

Тамара Плетнева гость: Тамара Плетнева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками. Правильно Володин говорит, я его поддерживаю полностью…

5 216 6 26436 07.03
#слушать 01:18 8читать $скачать 305.9 КБ
Интервью Разбор полета

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский кандидат на пост президента РФ, политик, экономист, один из основателей партии «Яблоко»

У Путина нет программы, у них нет представления, что делать с экономикой, у них нет представления, как вывести страну из изоляции. Они подменяют все это гонкой вооружений, и это для нашей страны очень плохо…

5 45 6 7232 05.03
#слушать 48:02 8читать $скачать 11.0 МБ

Популярное за неделю

Новости

Священник: Благодатный огонь в Храме Гроба Господня в Иерусалиме зажигается от масляной лампады «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — отметил один из настоятелей Храма, представляющий Армянскую церковь Самуил Агоян…

5 197 6 95106
Интервью Интервью

Мария Захарова гость: Мария Захарова .

О харассменте Хотите мою историю с Леонидом Слуцким? Сейчас будет бомбическая вещь.
...Я что-то интересное рассказываю, человек 10 меня слушают, и вдруг входит Леонид. И он садится и начинает, не включаясь в беседу, говорить какие-то такие вещи…

5 209 6 180192 08.03
#слушать 44:00 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Верите ли вы в причастность российских спецслужб к отравлению Сергея Скриапаля?
5 156 6 29822 06.03
Блоги

Марк Солонин историк

Сеанс охотничьей магии Тяжелой МБР «Сармат» на вооружении ВКС России нет. Её летные испытания не только не завершились, но и толком не начались (подбрасывание в воздух массо-габаритного макета — это еще не полет на межконтинентальную дальность)...

5 617 6 181112 07.03
Kпутин, вооружение, сша, ядерное оружие, политика, про, мнения
Блоги

Алексей Соломин глава редакции соцсетей «Эха Москвы»

+ 20 махов 20 махов Нам удалось выяснить, как проходила подготовка нашумевшего послания Федеральному Собранию…

5 194 6 156890 06.03
8читать ;смотреть
Kполитика, юмор, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6777771
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3343346

Сегодня в эфире