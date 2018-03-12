Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище

Об этом сообщил в своем Твиттере мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что такое решение принято по просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры. Народный артист СССР скончался сегодня в Москве на 83-м году жизни. Церемония прощания пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова, художественным руководителем которого он являлся.