Аэропорт Шереметьево планирует в этом году вернуть места для курения

Как сообщает агентство «Интерфакс», авиаузел объявил конкурс на поставку семи павильонов с вытяжной системой. Они предназначены для территорий, на которых будет разрешено курение. Максимальная стоимость павильонов оценивается в сумму около четырех миллионов рублей. RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта уточняет, что места для курения появятся не внутри терминалов, а на привокзальной площади.