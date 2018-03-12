Аэропорт Шереметьево планирует в этом году вернуть места для курения
Как сообщает агентство «Интерфакс», авиаузел объявил конкурс на поставку семи павильонов с вытяжной системой. Они предназначены для территорий, на которых будет разрешено курение. Максимальная стоимость павильонов оценивается в сумму около четырех миллионов рублей. RNS со ссылкой на пресс-службу аэропорта уточняет, что места для курения появятся не внутри терминалов, а на привокзальной площади.
Комментарии10
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ruthenocene 12 марта 2018 | 19:45
Ну слава богу! Очухались...
А то куришь в аэропорту - и чувствуешь себя практически террористом!..:))
djuga 12 марта 2018 | 20:27
ruthenocene: Ну слава богу! Очухались..
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Да, не прошло и трех лет. Или прошли?
У нас любую здравую идею превращают в абсурд.
Если в стране не запрещено курение на законодательном уровне, значит, необходимо создавать условия в которых не будет ущемления прав и курящих, и некурящих.
ilja13 12 марта 2018 | 19:47
Между прочим, статистически доказано, что в связи с запретом курения снизилась посещаемость ресторанов и кафе. Конечно - права некурящих надо соблюдать и не курить в самолёте. Только почему только на привокзальной только, а не в терминалах тоже? Ведь после регистрации на привокзальную площадь выйти уже нельзя и зайти обратно. Жаба заела выделить небольшие помещения и оборудовать их вытяжкой? А если посадка в самолёт или задержка рейса на несколько часов? Кстати вопрос пахнет-не пахнет риторический. Если дойти до абсурда, до всех стариков и старушек надо изолировать от остальных - "от них смертью пахнет".....(((((( Искать надо компромиссы в урегулировании общественных разногласий, а не авторитарно-диктаторски "дуть в свою дуду"!!!
ilja13 12 марта 2018 | 19:47
Между прочим, статистически доказано, что в связи с запретом курения снизилась посещаемость ресторанов и кафе. Конечно - права некурящих надо соблюдать и не курить в самолёте. Только почему только на привокзальной только, а не в терминалах тоже? Ведь после регистрации на привокзальную площадь выйти уже нельзя и зайти обратно. Жаба заела выделить небольшие помещения и оборудовать их вытяжкой? А если посадка в самолёт или задержка рейса на несколько часов? Кстати вопрос пахнет-не пахнет риторический. Если дойти до абсурда, до всех стариков и старушек надо изолировать от остальных - "от них смертью пахнет".....(((((( Искать надо компромиссы в урегулировании общественных разногласий, а не авторитарно-диктаторски "дуть в свою дуду"!!!
kypykyky 12 марта 2018 | 19:47
туда сюда обратно. а стадо так же блеет как и туда сюда обратно. тьфу
eropoker 12 марта 2018 | 19:50
Дикость, конечно. Во всём мире есть smoking area в терминалах, кроме РФ. А вытяжки на улице это либо поиздеваться, либо деньги попилить, либо всё вместе.
monik_7 12 марта 2018 | 19:59
eropoker: в США нет нигде в терминалах, а вне - 15 фитов от дверей можно. Но хитрее всего поступили в Канкуне. У них внутри третьего терминала был внутренний дворик где было можно курить. теперь там сделали пивбар со входным билетом в 10 баксов на одну кружку пива. Многие пива не пьют, просто выходят покурить за десятку
pepetz 12 марта 2018 | 19:51
В Боткинской тоже самое.
Только врачи намного раньше шереметьевских очухались,
что пациенты на мороз выходили в тапочках.
ems1 12 марта 2018 | 19:56
На привокзальной площади и так можно курить. То есть выходит, что это очередное ужесточение для курильщиков.
spec71205 12 марта 2018 | 20:13
..не посещаю аэропорты рашки с 92 года! Даже не в курссе есть они у них ! Аэропорты жд вокзалы в росии созданы для сотрудников ФСБ и прочих служб чтобы устраивали подлянки для граждан северного Кавказа и других республик! -знаю есть опыт!