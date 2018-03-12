Семь вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На участке Транссибирской магистрали в Манском районе нарушено движение поездов. Вагоны были загружены углём, — уточняет агентство. Никто не пострадал.
Комментарии3
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oldpartizan 12 марта 2018 | 19:37
выхлопом суперракеты сдуло.
kraft 12 марта 2018 | 19:38
Англичане нагадили, не иначе.
equus 12 марта 2018 | 19:39
kraft:
Англичанки!..
;-))