В Петербурге задержали активистку штаба Алексея Навального, Екатерину Шлихту
Об этом «ОВД-Инфо» сообщил представитель штаба Владимир Казаченко. По его словам, у подъезда к девушке подбежали люди в гражданском, затащили ее в машину без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. Сама активистка сообщила «ОВД-Инфо», что находится в отделе полиции.
Комментарии14
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sadda 12 марта 2018 | 19:34
И правда, когда полиции с преступниками бороться. Надо успевать гнобить всех неугодных путинской власти.
evgolius7 12 марта 2018 | 19:42
Бороться против жуликов и воров - от 10 до 30 суток на нарах.
17 лет быть жуликом и вором - 6 лет нового срока в Кремле...
pyfrjvsqfldjrfn 12 марта 2018 | 20:10
//у подъезда к девушке подбежали люди в гражданском, затащили ее в машину без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении//
//... сейчас не 37-й год... В.В. Путин//
...И с размаху кинули в чёрный воронок...
captain_ 12 марта 2018 | 19:53
Сейчас в Великобритании заседает комитет национальной безопасности. Решают, что делать с РФей.
Варианты:
1) отослать дипломатов
2) новые санкции
3) не ехать на ЧМира по футболу
4) сказать, что РФия спонсирует терроризм
5) Раскрыть данные разведки про Пуйла.
pyfrjvsqfldjrfn 12 марта 2018 | 20:08
captain_: Всё вместе.
abuvgrobu 12 марта 2018 | 19:35
Сами говном мажутся, сами же об этом и сообщают, визжа на всю округу. Мазохисты..
rihard 12 марта 2018 | 19:50
abuvgrobu: Сами зеленкой кидают в себя, стреляют и убивают себя, избивают т сажают в тюрьмы...Может центр« Э » и SERB тоже сами организовали?
abuvgrobu 12 марта 2018 | 20:39
rihard: С этими вопросами попробуйте обратиться к персонажу по фамилии Ляскин, организовавшему "нападение" на себя за 150 тыс. рублей.
olegleon 12 марта 2018 | 19:37
а почему ничего не пишут про то домогались они её или нет? ведь сейчас это так модно об этом писаь
xoxlolox 12 марта 2018 | 19:38
Свободу Шлюхте !)
eduard53 12 марта 2018 | 19:39
* * *
Россия – уникальная страна:
С коррупцией борцы – иноагенты,
А патриоты тырят госбюджеты
И краденое у врагов хранят.
max3446 12 марта 2018 | 19:41
работа в штабу ничтожество наврального это уже ярлык и черная метка. Такие люди потеряны для общества, ни один уважающий себя работодатель их к себе не возьмет.
artyarts 12 марта 2018 | 19:42
Натуральный бандитам и похищение теперь называется "задержание". Закона там даже близко нет. То есть нет от слова "совсем". Охренели вконец опричники.
Нужно, чтобы они измудохались нас "задерживать", чтобы им это вконец обрыдло. Власть Януковича обрушилась не тогда, когда народ на Майдан вышел, а в тот момент, когда "Беркут" перестал его защищать.
eric_cartman1 12 марта 2018 | 20:25
Памятка гражданину:
Если на вас напали или вломились в дом, или отбирают ваше имущество, не торопитесь с выводами. Скорее всего это не бандиты, а полиция.