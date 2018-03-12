В Петербурге задержали активистку штаба Алексея Навального, Екатерину Шлихту

Об этом «ОВД-Инфо» сообщил представитель штаба Владимир Казаченко. По его словам, у подъезда к девушке подбежали люди в гражданском, затащили ее в машину без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. Сама активистка сообщила «ОВД-Инфо», что находится в отделе полиции.